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NBA／運鈔車開出來！攻守屬性獨一無二 葛登盼續約金塊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
葛登期盼能續約金塊。 路透社
葛登期盼能續約金塊。 路透社

金塊前場悍將葛登（Aaron Gordon）對於離開丹佛並不著急。日前，金塊隊與這位攻守主力表達了雙方希望完成提前續約的共同意願。29歲的葛登已經有資格與球隊協商並簽署一份最長為期4年的合約。

「我真的非常喜歡這支球隊，」葛登在球隊媒體日上表示，「我喜歡陣中球員們，喜歡教練團隊。所以我希望我們能夠完成續約。看起來一切都在朝著正確的方向發展。對此我感到非常興奮，希望可以順利續約，繼續留在這個團隊。」

葛登是在2020-21年賽季透過交易從奧蘭多來到丹佛，當時金塊送出了哈里斯（Gary Harris）、漢普頓（RJ Hampton）以及2025年的首輪選秀權。事實證明，金塊可說是做出了近幾年來最重要的一筆交易。

來到金塊之後，葛登從過往熟悉的主要得分手角色，轉變成學習如何與中鋒約柯柯（Nikola Jokic）、小前鋒波特（Michael Porter Jr.）搭檔，並且展現強悍而全面的攻守球風，3人聯手構築高大威猛的前場三劍客，成功為金塊奪下隊史首座總冠軍。

「希望我們能與他的經紀團隊進行一些有效益的談判，找到一個讓雙方都滿意的合約共識，」金塊總管布斯（Calvin Booth）表示。「葛登是我們球隊之所以成功的不可或缺一部分，我們希望他能長期留在這裡。」

效力金塊的3個多賽季中，葛登累積出賽241場，場均貢獻14.5分6.1籃板2.9次助攻，投籃命中率達54.2%。除了輔佐約柯奇外，葛登甚至可以在小球隊型中憑藉厚實體型扛下中鋒一職。

葛登目前合約還握有2025年的球員選項，薪資為2280萬美元，一般預料他肯定會在明年賽季結束後選擇跳出合約，並成為自由市場上的頂級大魚之一。顯然金塊不願等到那時候才要面臨進退兩難的困境。

金塊今年休賽季已經和穆雷（Jamal Murray）簽訂一份4年頂級合約，意味著在2025-26年賽季，光是約柯奇、穆雷和波特的年薪就接近1.4億美元，如果加上葛登，金塊團隊薪資勢必突破第二層硬上限。

就整體競爭力來看，這是金塊不得不去執行的選項，特別是考量葛登在攻防兩端的獨特功能性；可以預期的是，金塊四大主力有望攜手合作直到2027年。

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