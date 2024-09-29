中職／封王戰強調平常心 平野惠一看見勝利蜘蛛

中信兄弟隊距離下半季封王只剩最後一哩路，今天擊敗樂天桃猿隊就可將魔術數字歸零，賽前休息區前剛好出現一隻大蜘蛛，總教練平野惠一說：「希望能成為勝利蜘蛛呢。」

兄弟昨天贏球後下半季封王魔術數字降至M1，平野惠一表示，今天賽前沒有特別跟球員說什麼，「說的都跟平常一樣，也是希望他們保持平常心，很多東西是從春訓開始就反覆強調。」

平野惠一也透露，其實昨晚賽後，老將就有召集球員們一起開會，「選手內部有這樣的狀況是很好的，今天球員心情看起來跟平常一樣，也只剩5場比賽，不需要特別做什麼。」

而平野惠一執教的第一年就有機會帶領球隊闖進季後賽，他也表示自己同樣是平常心，「只想著怎麼呈現好比賽，滿腦子都去想這件事。」

今天賽前休息室出現的蜘蛛，有著好運的象徵，平野惠一期待能為球隊帶來勝利，也笑說：「蜘蛛人們要加油。」陣中張志豪正有著「蜘蛛人」的綽號，今天被排在開路先鋒，平野惠一說：「搞不好會是關鍵人物。」