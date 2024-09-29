快訊

中颱山陀兒暴風圈擴大 有機會放2天颱風假？氣象署回應了

木柵、深坑上百戶驚傳停電 台電指牠觸電、50分鐘內修復

畫面曝光...北市小貨車恍神「4車撞一團」 駕駛臉撞上方向盤流血

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／封王戰強調平常心 平野惠一看見勝利蜘蛛

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供，資料照
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供，資料照

中信兄弟隊距離下半季封王只剩最後一哩路，今天擊敗樂天桃猿隊就可將魔術數字歸零，賽前休息區前剛好出現一隻大蜘蛛，總教練平野惠一說：「希望能成為勝利蜘蛛呢。」

兄弟昨天贏球後下半季封王魔術數字降至M1，平野惠一表示，今天賽前沒有特別跟球員說什麼，「說的都跟平常一樣，也是希望他們保持平常心，很多東西是從春訓開始就反覆強調。」

平野惠一也透露，其實昨晚賽後，老將就有召集球員們一起開會，「選手內部有這樣的狀況是很好的，今天球員心情看起來跟平常一樣，也只剩5場比賽，不需要特別做什麼。」

而平野惠一執教的第一年就有機會帶領球隊闖進季後賽，他也表示自己同樣是平常心，「只想著怎麼呈現好比賽，滿腦子都去想這件事。」

今天賽前休息室出現的蜘蛛，有著好運的象徵，平野惠一期待能為球隊帶來勝利，也笑說：「蜘蛛人們要加油。」陣中張志豪正有著「蜘蛛人」的綽號，今天被排在開路先鋒，平野惠一說：「搞不好會是關鍵人物。」

延伸閱讀

中職／本季最後過招悍將 平野惠一上門找鋒總：不要打太大力

中職／與巨人球團人員暢聊為哪樁？平野惠一：冬盟和育成

中職／開賽1跡象...平野惠一預感棒球之神眷顧 中信兄弟打下勝果

中職／引退賽vs.爭冠關鍵期 平野惠一排周思齊1棒、DH沒掙扎

相關新聞

中職／封王戰強調平常心 平野惠一看見勝利蜘蛛

中信兄弟隊距離下半季封王只剩最後一哩路，今天擊敗樂天桃猿隊就可將魔術數字歸零，賽前休息區前剛好出現一隻大蜘蛛，總教練平野...

NBA／馬刺二哥瓦賽爾右腳手術 將缺席新球季初期比賽

據馬刺官方消息，陣中主力後衛瓦賽爾（Devin Vassell）由於要治療右腳第三蹠骨出現應力性骨折狀況，預計要接受手術，可能會缺席新賽季初期的比賽。 瓦賽爾上季尾聲就因右腳傷勢被迫缺席比賽，整

NBA／2年900萬美元綁定 鵜鶘「神偷」後衛提前續約

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，效力鵜鶘的「神偷」後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）已經和球團達成提前續約協議，雙方將簽下2年900萬美元（約台幣2.84億）的合

NBA／奧運「三老」退休美國隊仍強大？詹姆斯：年輕球員會接手

美國男籃今年在巴黎奧運擊敗地主法國隊，成功摘金。拿下系列賽MVP的詹姆斯（LeBron James）日前受訪時就被問到，若未來他與杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）

NBA／需要傳統中鋒嗎？瑞迪克：湖人擁有最獨特的戴維斯

傳統中鋒必要嗎？湖人新任教頭瑞迪克（JJ Redick）近期在媒體日被問到球隊是否需要傳統中鋒，讓他除了感到疑惑外也進一步強調有戴維斯（Anthony Davis）這樣的「非傳統」大個是一種恩賜，「很

NBA／勇士為何沒大動作補強？總管：沒耐心和沒紀律間有界線

隨著湯普森（Klay Thompson）前往達拉斯，勇士「浪花兄弟」組合今夏迎來終結，不過球隊直到近日都並未採取極大的動作。近日總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）就在受訪被問及為何不進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。