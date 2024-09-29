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羽球／看粉絲影片淚崩 戴資穎預告：不想辦引退儀式

羽球／退休想放飛「一輩子」戴資穎還想教這人打球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華電信上午在台北舉辦「擁『戴』精采繼往開來」粉絲見面會，感謝台灣首位世界羽球球后戴資穎在球場上的奮鬥不懈的精神，以及她為台灣帶來的無上榮耀。 記者林伯東／攝影
中華電信上午在台北舉辦「擁『戴』精采繼往開來」粉絲見面會，感謝台灣首位世界羽球球后戴資穎在球場上的奮鬥不懈的精神，以及她為台灣帶來的無上榮耀。 記者林伯東／攝影

退役倒數的我國「一姊」戴資穎，今天難得放下頭髮現身球迷見面會，看到粉絲暖心影片更一度淚崩，不過她已想好退休生活要先「放飛」，但不打算和球場告別，仍會想「跑來跑去」，還想教自家外甥「大俠」打球。

今年受膝傷困擾的小戴透露，還沒想好退休生活，但想先休息至少一年，不過最近想法又有改變，「這段太辛苦了，想放飛一輩子，等我想要做時在再做。」30歲的她爆料，媽媽一直說她還年輕，沒事做會無聊，但自己就是想無聊一陣子，好好享受退休生活。

還沒完全考慮好退休後的下一步，小戴仍有初步規劃，她透露接到許多演講邀約，對象從球隊、學校到企業都有，雖然自己不善於講話，但不排斥突破舒適圈，她說：「每個階段會遇到的問題不一樣，可能可以分享我的想法，不一定是對的，但是多一點選擇，不過首先是要我先跨出第一步。」

小戴也分享，儘管要從選手身份退役，未來仍會想繼續打羽球，「前提是要把傷處理好，還是想要跑來跑去。」她笑說會想教姊姊戴靖潔的大兒子「大俠」打球，之後若有合作的球館也可能常駐，「所以不太擔心以後會完全離開球場，其他有人找我去我也OK。」

今天球迷見面會會場還展示許多小戴歷年參加賽事的選手證及實戰戰袍，小戴全家也總動員，從高雄到台北一起參與特別時刻。小戴透露，滿滿的選手證都是媽媽幫自己保留好的成果，她比起大拇指說：「處女座的媽媽很棒！我就所有東西丟給她，她就會整理好。」

中華電信上午在台北舉辦「擁『戴』精采繼往開來」粉絲見面會，戴資穎（後排右三）與粉絲合影。 記者林伯東／攝影
中華電信上午在台北舉辦「擁『戴』精采繼往開來」粉絲見面會，戴資穎（後排右三）與粉絲合影。 記者林伯東／攝影
中華電信上午在台北舉辦「擁『戴』精采繼往開來」粉絲見面會，感謝台灣首位世界羽球球后戴資穎在球場上的奮鬥不懈的精神，以及她為台灣帶來的無上榮耀。 記者林伯東／攝影
中華電信上午在台北舉辦「擁『戴』精采繼往開來」粉絲見面會，感謝台灣首位世界羽球球后戴資穎在球場上的奮鬥不懈的精神，以及她為台灣帶來的無上榮耀。 記者林伯東／攝影

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