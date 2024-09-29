羽球／退休想放飛「一輩子」戴資穎還想教這人打球

退役倒數的我國「一姊」戴資穎，今天難得放下頭髮現身球迷見面會，看到粉絲暖心影片更一度淚崩，不過她已想好退休生活要先「放飛」，但不打算和球場告別，仍會想「跑來跑去」，還想教自家外甥「大俠」打球。

今年受膝傷困擾的小戴透露，還沒想好退休生活，但想先休息至少一年，不過最近想法又有改變，「這段太辛苦了，想放飛一輩子，等我想要做時在再做。」30歲的她爆料，媽媽一直說她還年輕，沒事做會無聊，但自己就是想無聊一陣子，好好享受退休生活。

還沒完全考慮好退休後的下一步，小戴仍有初步規劃，她透露接到許多演講邀約，對象從球隊、學校到企業都有，雖然自己不善於講話，但不排斥突破舒適圈，她說：「每個階段會遇到的問題不一樣，可能可以分享我的想法，不一定是對的，但是多一點選擇，不過首先是要我先跨出第一步。」

小戴也分享，儘管要從選手身份退役，未來仍會想繼續打羽球，「前提是要把傷處理好，還是想要跑來跑去。」她笑說會想教姊姊戴靖潔的大兒子「大俠」打球，之後若有合作的球館也可能常駐，「所以不太擔心以後會完全離開球場，其他有人找我去我也OK。」