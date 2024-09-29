NBA／馬刺二哥瓦賽爾右腳手術 將缺席新球季初期比賽
據馬刺官方消息，陣中主力後衛瓦賽爾（Devin Vassell）由於要治療右腳第三蹠骨出現應力性骨折狀況，預計要接受手術，可能會缺席新賽季初期的比賽。
瓦賽爾上季尾聲就因右腳傷勢被迫缺席比賽，整個賽季打了68場，不過場均19.5分4.1助攻仍創下生涯新高，且投籃命中率達47.2%。
馬刺方面透露，將會在11月初更新瓦賽爾的最新狀態，屆時才能觀察他何時能夠歸隊。
身為2020年首輪第11順位的樂透新秀，馬刺對於瓦賽爾的未來發展寄予厚望，2023年休賽季與他達成5年1.35億美元的續約協議。
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