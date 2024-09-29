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NBA／2年900萬美元綁定 鵜鶘「神偷」後衛提前續約
根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，效力鵜鶘的「神偷」後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）已經和球團達成提前續約協議，雙方將簽下2年900萬美元（約台幣2.84億）的合約，其中第2年為球員選項。
薪資專家馬克斯（Bobby Marks）後續跟進消息指出，艾爾瓦拉多本季的200萬美元薪資將作為合約一部份轉成全額保障，2025-26年賽季開始執行，年薪為450萬美元；倘若他在2026年夏天決定執行選項，則2026-27年賽季薪資也是450萬美元。
來自波多黎各的艾爾瓦拉多，並未在選秀會上獲得青睞，2021年以雙向合約加入鵜鶘，隔年繳出場均9分2.3籃板3助攻的表現，上季則是7.1分2.3籃板2.1助攻，艾爾瓦拉多生涯平均抄截達1.2次，神出鬼沒的抄球功夫還被球迷戲稱為「神偷」。
今年休賽季，艾爾瓦拉多率領波多黎各睽違20年搶下奧運門票，並獲得該資格賽賽區的MVP；而在奧運小組賽的3場出賽中，艾爾瓦拉多場均得到15.3分3助攻1.7籃板。
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