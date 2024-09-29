NBA／2年900萬美元綁定 鵜鶘「神偷」後衛提前續約

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，效力鵜鶘的「神偷」後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）已經和球團達成提前續約協議，雙方將簽下2年900萬美元（約台幣2.84億）的合約，其中第2年為球員選項。

Still one of my favorite Jose Alvarado moments 🔥



https://t.co/6lJLUKRQO7 — Justin (@ProPelsTalk) 2024年9月28日

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）後續跟進消息指出，艾爾瓦拉多本季的200萬美元薪資將作為合約一部份轉成全額保障，2025-26年賽季開始執行，年薪為450萬美元；倘若他在2026年夏天決定執行選項，則2026-27年賽季薪資也是450萬美元。

來自波多黎各的艾爾瓦拉多，並未在選秀會上獲得青睞，2021年以雙向合約加入鵜鶘，隔年繳出場均9分2.3籃板3助攻的表現，上季則是7.1分2.3籃板2.1助攻，艾爾瓦拉多生涯平均抄截達1.2次，神出鬼沒的抄球功夫還被球迷戲稱為「神偷」。

今年休賽季，艾爾瓦拉多率領波多黎各睽違20年搶下奧運門票，並獲得該資格賽賽區的MVP；而在奧運小組賽的3場出賽中，艾爾瓦拉多場均得到15.3分3助攻1.7籃板。

Jose Alvarado took it upon himself to get Puerto Rico to the Olympics… while Joel Embiid, an MVP winner, took the easy route and joined Team USA instead of playing for Cameroon.



And look how rewarding it is for him 💯 pic.twitter.com/SPP34ZDsiW — Kicks (@kicks) 2024年7月8日