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NBA／奧運「三老」退休美國隊仍強大？詹姆斯：年輕球員會接手

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(中)聯手柯瑞(左)、杜蘭特奪下金牌。 美聯社
詹姆斯(中)聯手柯瑞(左)、杜蘭特奪下金牌。 美聯社

美國男籃今年在巴黎奧運擊敗地主法國隊，成功摘金。拿下系列賽MVP的詹姆斯LeBron James）日前受訪時就被問到，若未來他與杜蘭特Kevin Durant）、柯瑞Stephen Curry）等老將接連退休後，美國還有辦法維持競爭力嗎？對此詹姆斯樂觀表示，「當然可以！」

「現在的聯盟中已經有許多傑出人才，」詹姆斯點名新任狼王愛德華（Anthony Edwards）、塞爾蒂克當家泰托姆（Jayson Tatum）、魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）、雷霆新秀霍姆葛倫（Chet Holmgren）和17歲超新星佛雷格（Cooper Flagg）等球員，「所以沒有錯，許多傑出的球員將要成為奧運選手。」

詹姆斯表示，過去自己也是接手老大哥布萊恩（Kobe Bryant）等的火炬，和同梯的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、韋德（Dwyane Wade）奮戰，再到現在的杜蘭特、柯瑞，「所以我想未來這些年輕球員會接手的，我相當期待會發生什麼。」

最終詹姆斯提到這枚奧運金牌對他的意義特別不同，因為這次是他時隔12年再返五環殿堂，並且能在巴黎與地主法國交手，「有機會和柯瑞、杜蘭特聯手，真的太棒了。」

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