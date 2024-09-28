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NBA／需要傳統中鋒嗎？瑞迪克：湖人擁有最獨特的戴維斯

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人新教頭瑞迪克強調有戴維斯這樣的「非傳統」大個是一種恩賜。 路透社
湖人新教頭瑞迪克強調有戴維斯這樣的「非傳統」大個是一種恩賜。 路透社

傳統中鋒必要嗎？湖人新任教頭瑞迪克（JJ Redick）近期在媒體日被問到球隊是否需要傳統中鋒，讓他除了感到疑惑外也進一步強調有戴維斯Anthony Davis）這樣的「非傳統」大個是一種恩賜，「很少人有他的身材卻能做到跟他一樣。」

當被問到這個問題時，瑞迪克很好奇「傳統中鋒」的定義，「洛培茲（Brook Lopez）算不算是一種傳統中鋒？那如果是以身材來看，我認為我們擁有世界也最獨特的球員之一戴維斯。」

接著他再指出，金塊王牌約柯奇（Nikola Jokic）也不是一位常規定義的中鋒，「我不知道聯盟現在還有多少傳統中鋒，但我想那樣的背框打法不符合現代NBA風潮，所以我認為擁有戴維斯是一種恩賜，沒有一個超高又超重的球員並不是障礙，我不認為那是我們想要的打法。」

確實，以戴維斯的6呎10吋身高（208公分）來看，在NBA長人中不算高大，但也換來更多機動性和靈活用法，兼之驚人的臂展優勢，進一步造就這位「獨角獸」球員在鞏固籃板和護框方面更勝過許多長人。

上個賽季戴維斯場均能抓下12.6籃板並搧出2.3次阻攻，入選年度防守第一隊，同時在年度最佳防守球員的票選上也排名第4，僅次於4屆最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）、馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和熱火當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）。

不過，向來不願扛中鋒的戴維斯，在禁區仍然需要「幫手」，由於湖人中鋒伍德（Christian Wood）因傷勢歸期未定，因此戴維斯勢必扛下更多重擔。對此瑞迪克也承諾會找到應對方法。

Anthony Davis 戴維斯 湖人

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