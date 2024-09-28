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NBA／勇士為何沒大動作補強？總管：沒耐心和沒紀律間有界線

聯合新聞網／ 綜合報導
小鄧利維被問道勇士為何沒有冒險的交易，他則表示「全力以赴只為了稍微有改善很沒有意義。」 美聯社
小鄧利維被問道勇士為何沒有冒險的交易，他則表示「全力以赴只為了稍微有改善很沒有意義。」 美聯社

隨著湯普森（Klay Thompson）前往達拉斯，勇士「浪花兄弟」組合今夏迎來終結，不過球隊直到近日都並未採取極大的動作。近日總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）就在受訪被問及為何不進行更冒險的豪賭，他則表示「全力以赴只為了稍微改善很沒有意義。」

勇士在湯普森、保羅（Chris Paul）等資深球員離去後，找來了射手希爾德（Buddy Hield）、頂尖防守型後場梅爾頓（De'Anthony Melton）和安德森（Kyle Anderson）等一眾優質綠葉，不過仍然算是「意料中」的補強範圍。

對於為何不進行更冒險的交易，小鄧利維指出儘管勇士仍以衝擊冠軍賽為目標，沒有太多時間培養球員，「但在沒有耐心和不守紀律間還是有一條界線，而我對球隊休賽期保持的紀律、建立的名單以及成長很滿意。我可以理解大家總是想尋找頭條和變化，但我真的很喜歡這支球隊，不會亂搞。」但勇士高層間也有共識，只要有好的機會，他們願意將部分未來資產作為籌碼，「全力以赴只為了稍微有改善沒有任何意義。」

至於陣中新星庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody），小鄧利維則表明希望他們能夠留下，「無論是否達成協議，我們都希望這些球員留下來。」不過同屬2021梯次的兩人合約期限皆僅剩不到1個月，若未能在期限內續約成功，這兩位新秀將成為受限自由球員。對此小鄧利維也特別強調，就算沒能在期限前完成續約，兩人還是有機會久留灣區，「最重要的是，他們能有一個出色的賽季。」

勇士

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