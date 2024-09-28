NBA／3年4700萬美元全額保障合約 曼恩順利續留快艇
今夏走了喬治（Paul George）的快艇，決定持續培植陣中年輕好手；消息指出，球團已經和搖擺人曼恩（Terance Mann）達成延長合約協議，雙方將簽下3年4700萬美元（約台幣14.8億）的合約。
曼恩目前還剩下一年合約，年薪約1142萬美元，根據報導，他這份新合約將是全額保障，且未包含其他選項，合約將走到2027-28年賽季，每一年都是1550萬美元。
曼恩是在2019年以第二輪48順位加入快艇，逐漸成為球隊重要輪替一份子，生涯場均8.2分3.6籃板1.9助攻，三分命中率為37.3%。上個賽季，曼恩出賽75場比賽中有71場擔任先發，創生涯最多，足見球隊對其倚賴。
確定續留洛城之後，曼恩表示很高興可以和快艇完成合約。「我非常高興能和我一開始就待的球隊續約。我在這裡度過很棒的5個賽季，很期待接下來的旅程。」
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