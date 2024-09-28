NBA／富永啓生遭溜馬裁掉 新賽季將從發展聯盟出發

有著「日本柯瑞」美名的射手富永啓生，大學學業結束後仍繼續留在美國逐夢，原先他是和溜馬簽下「Exhibit 10」訓練營合約，不過最新消息顯示，富永啓生已經被球團裁掉，新賽季只能從發展聯盟出發，尋求其他可能的機會。

溜馬除了裁掉富永啓生外，也裁掉同為「Exhibit 10」合約的波利（Tyler Polley），並正式簽下後衛喬丹詹姆斯（Josiah-Jordan James）。但在年輕人才濟濟的溜馬陣中，想擠進正選名單難度不低。

富永啓生在奧運期間面對強度更高的對抗，沒有得到太多教練的重用，與河村勇輝相比光芒完全被掩蓋，顯現還有不小的進步成長空間。

河村勇輝赴美挑戰。 法新社

另一方面，與灰熊簽下「Exhibit 10」合約的日本後衛河村勇輝，日前已經出發前往美國。他在機場接受採訪時坦言，想要站上NBA是很艱難的旅程，但他也表明不會帶翻譯，目的就是希望強迫自己熟悉語言，更快融入新環境。