NBA／無預警被灰狼送走 唐斯團隊強調從沒主動要求交易

美國職籃NBA新賽季即將於10月下旬登場，明尼蘇達灰狼今天卻與紐約尼克達成交易共識，送出明星中鋒唐斯，對此當事人唐斯在社群媒體以「…」表達心情。

曾4度入選明星賽的唐斯（Karl-Anthony Towns），在2015年NBA選秀會上以狀元之姿加盟灰狼，一直是球隊積極栽培的球星，上季更攜手戈貝爾（Rudy Gobert）、愛德華（Anthony Edwards）等人在季後賽扳倒衛冕軍丹佛金塊，可惜西區冠軍戰不敵達拉斯獨行俠，無緣挺進總冠軍賽。

… — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 2024年9月28日

然而，根據美國運動新聞網站「運動員」（TheAthletic）報導，休賽季補強動作相對安靜的灰狼，今天與尼克達成交易共識，送出當家明星中鋒唐斯，換回迪文森佐（Donte DiVincenzo）、藍道（Julius Randle）及未來的首輪選秀權，期盼藉以提升陣容深度，在10月登場的新賽季更上一層樓。

得知自己將轉戰尼克，唐斯在個人社群媒體上以「…」表達心情，而灰狼隨隊記者克拉夫琴斯基（JonKrawczynski）則指出，唐斯陣營對交易表達震驚，並強調唐斯從未主動要求球隊交易自己，「這9年來他沒有要求過被交易。」

值得一提的是，尼克休賽季與布魯克林籃網交易換來布里吉斯（Mikal Bridges），與迪文森佐、布朗森（Jalen Brunson）及哈特（Josh Hart）搭檔，讓維拉諾瓦大學2016年全美大學體育聯盟NCAA奪冠班底再聚首，如今隨著迪文森佐被交易而確定無緣連線。