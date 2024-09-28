NBA／從小尼克洋基迷、最愛尤英！唐斯新賽季將隨紐約衝冠

今夏不斷大動作的紐約尼克，開季之前都還在尋覓中鋒人選，試圖補強最後缺口。如今突然傳出他們和灰狼達成初步協議，將送走交易傳聞已久的前鋒藍道（Julius Randle）和上季表現出色的迪文森佐（Donte DiVincenzo），迎來明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），消息一出可謂震撼聯盟。

Aaron Judge gifts Karl-Anthony Towns one of his BP bats as the two superstars chop it up before tonight's Yankees game in the Bronx.@TheJudge44 x @KarlTowns pic.twitter.com/bzeIB6SuGf — YES Network (@YESNetwork) 2023年5月23日

在這筆驚天交易傳聞出來後，唐斯在個人X上發了「...」的動態，看似震驚和無言，畢竟他在2022年與灰狼簽下4年2.24億美元的延長合約，新合約才要從2024-25年賽季開始執行，如今卻是要離開自新秀年以來效力長達9季的球隊。

不過回顧唐斯在2015年投入NBA選秀會之際，就曾被看好有機會加入他從小就支持的紐約尼克。尼克當時抽中狀元籤的機率為19.9%，排名第2，僅次於灰狼的25%。全紐約也期待能夠季1985年之後再次拿到狀元籤，然後選進天才長人唐斯。

“I’ve always been a Knicks fan. My favorite player for the Knicks is a tie between Walt Frazier & Patrick Ewing"



–– Karl-Anthony Towns pic.twitter.com/m3esybqEm6 — New York Basketball (@NBA_NewYork) 2024年9月28日

「我一直都是尼克球迷，」年僅19歲的唐斯在接受採訪時直言，「但我買不起比賽門票，只能透過電視看直播，這樣我才能看他們每一場比賽。我最喜歡的球員就是佛雷瑟（Walt Frazier）和尤英（Patrick Ewing），但喜歡尤英更多一點。」

在紐澤西州長大的唐斯，去年6月曾受邀前往洋基主場開球，賽前也和頭號球星「法官」賈吉（Aaron Judge）擁抱致意，兩人的互動加上尼克季後賽失利後傳出想要爭取唐斯加入，引發外界更多遐想。

Thanks to Piscataway, NJ native and three-time NBA All-Star @KarlTowns for throwing out tonight’s ceremonial first pitch 👏 pic.twitter.com/iM8aJnIxso — New York Yankees (@Yankees) 2023年5月23日

只是沒想到一年過後的今天，尼克與灰狼就發動交易，唐斯轉眼間就要和布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）等一同努力爭取奪冠機會。世事變化著實難料。