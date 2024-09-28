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WNBA／狂破紀錄的地表最強菜鳥！ 外媒曝克拉克獲選最佳新秀

聯合新聞網／ 綜合報導
根據外媒報導，克拉克獲選年度最佳新秀。 路透社
根據外媒報導，克拉克獲選年度最佳新秀。 路透社

美國女籃超新星克拉克Caitlin Clark）以狀元身分進入印第安納狂熱（Indiana Fever）後，用超強勢表現掀起風潮，不僅突破眾多紀錄，也幫助球隊殺進睽違7年的季後賽。根據報導，這位天才球員將獲選年度最佳新秀。

知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，克拉克獲選本季最佳新秀，不過似乎不讓人感到意外。菜鳥年她就能砍下場均19.2分8.4助攻5.7籃板，並打破多項紀錄，包括單場最多助攻數19次、單季最多助攻數337次以及成為史上第1位獲得「大三元」的新秀等，同時也是首位拿下東部單月最佳球員的菜鳥。

眾多榮譽傍身外，克拉克也將球隊帶領至新高度。此前狂熱已連續7年止步例行賽，不過這位菜鳥卻幫助他們在今年以20勝20敗戰績闖進季後賽，雖然首輪被山貓直落二擊敗，但未來仍讓人充滿期待。

不過克拉克初入聯盟時因碰撞強度提升，曾遭遇瓶頸期。第一個月場均僅17.6分，並伴隨5.7次失誤，投籃命中率也是較低的37.7%。在季中逐漸找到節奏後她狀態回升，命中率上升至41.7%，3分命中率則是34.4%。

Caitlin Clark 克拉克

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