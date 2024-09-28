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NBA／尼克換來唐斯獲好評 灰狼卻被看衰開幕戰賠率被翻轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
尼克在季前訓練營前出手換來唐斯，廣獲外界好評，但拆掉雙塔的灰狼則被看衰。 美聯社
尼克在季前訓練營前出手換來唐斯，廣獲外界好評，但拆掉雙塔的灰狼則被看衰。 美聯社

灰狼隊明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在今天傳出將被送往尼克隊，換取藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）和一個來自活塞隊的首輪選秀權，不過這筆交易案卻被美國媒體認為，對於尼克來說有明顯的補強效果，但灰狼卻可能無法得到對等的提升。

身為2015年選秀狀元的唐斯，生涯的前9個賽季都在灰狼度過，他也繳出4次入選全明星賽和兩度入選年度第三隊的成績單，不過這位後賈奈特（Kevin Garnett）時代的「新狼王」，卻在今天傳出將從「北大荒」被送到紐約。

假使唐斯的交易案能順利完成，那新賽季尼克將能排出布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）、布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）的先發陣容，在先發戰力上被認為有衝擊東區冠軍的實力，不過迪文森佐的離開也將損失板凳上的一員大將。

至於灰狼在交易出唐斯後，雖然補進同樣有明星前鋒級身手的藍道，以及上賽季有亮眼表現的迪文森佐（Donte DiVincenzo），但藍道與灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的搭配卻被美國媒體普遍不看好，甚至認為灰狼有可能再將藍道交易出去，反倒是迪文森佐則被認為能提升讓灰狼先發與板凳的實力差距更為靠近。

在灰狼與尼克的交易訊息傳出後，美國各大運彩賠率也因此出現異動，尼克的奪冠賠率也因此衝上聯盟第3高，反觀灰狼原先在與湖人隊的開幕戰中被認為將是更有機會取勝的一方，也在今天交易傳聞一出後賠率遭到湖人反轉。

Jalen Brunson Julius Randle Karl-Anthony Towns

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