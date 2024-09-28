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NBA／重磅交易！傳被灰狼送到尼克換藍道 唐斯動態無言回應
NBA在今天傳出重磅交易訊息，灰狼準備將當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）送往尼克，換取藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）和一個來自活塞的首輪選秀權，不過將必須找到第三支球隊作為三方交易的橋樑，才有機會讓此筆交易案成行。
上賽季表現搶眼的灰狼，新賽季依舊被認為有機會在西區突圍，不過卻在今天傳出灰狼將與尼克達成球隊明星前鋒唐斯的交易案，讓他與戈貝爾（Rudy Gobert）、愛德華（Anthony Edwards）的三星連線面臨解體，而大前鋒的空缺則將由藍道補上。
至於尼克在這筆交易案中除了送出藍道外，還必須附上迪文森佐與一個來自活塞的首輪選秀權，今年休賽季尼克才透過交易與籃網換取布里吉斯（Mikal Bridges）加盟，讓原先由布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）和迪文森佐組成的「維拉諾瓦大學連線」變得更為完整，但如今迪文森佐還未與大學隊友布里吉斯合作，就可能將轉戰尼克。
不過根據美國媒體報導，灰狼與尼克要達成這筆交易案，仍必須找到願意配合的第三方球隊，透過三方交易方式進行；至於唐斯在交易訊息傳出後，則是在個人社群上留下「...」的符號，似乎對於這次的傳聞無言以對。
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