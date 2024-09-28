快訊

NBA／傻眼！傳被送到尼克隊換藍道 「灰狼一哥」唐斯更新動態超無言

楊繡惠淚訴遭徐乃麟罵賤！網抵制喊換主持《衝衝衝》小編直球回：決定不換

熬過8次化療！作家小彤許願：身邊人健康「癌症我得就好了」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／重磅交易！傳被灰狼送到尼克換藍道 唐斯動態無言回應

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼與尼克傳出重大交易，送走唐斯(中)換來藍道(左)和迪文森佐。 美聯社
灰狼與尼克傳出重大交易，送走唐斯(中)換來藍道(左)和迪文森佐。 美聯社

NBA在今天傳出重磅交易訊息，灰狼準備將當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）送往尼克，換取藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）和一個來自活塞的首輪選秀權，不過將必須找到第三支球隊作為三方交易的橋樑，才有機會讓此筆交易案成行。

上賽季表現搶眼的灰狼，新賽季依舊被認為有機會在西區突圍，不過卻在今天傳出灰狼將與尼克達成球隊明星前鋒唐斯的交易案，讓他與戈貝爾（Rudy Gobert）、愛德華（Anthony Edwards）的三星連線面臨解體，而大前鋒的空缺則將由藍道補上。

至於尼克在這筆交易案中除了送出藍道外，還必須附上迪文森佐與一個來自活塞的首輪選秀權，今年休賽季尼克才透過交易與籃網換取布里吉斯（Mikal Bridges）加盟，讓原先由布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）和迪文森佐組成的「維拉諾瓦大學連線」變得更為完整，但如今迪文森佐還未與大學隊友布里吉斯合作，就可能將轉戰尼克。

不過根據美國媒體報導，灰狼與尼克要達成這筆交易案，仍必須找到願意配合的第三方球隊，透過三方交易方式進行；至於唐斯在交易訊息傳出後，則是在個人社群上留下「...」的符號，似乎對於這次的傳聞無言以對。

延伸閱讀

NBA／門神羅賓森腳傷趕不上開季 尼克禁區戰力拉警報

彰化宿舍爭執釀火警1人不治 移工涉殺人罪延押2月

NBA／尼克非保障合約簽回小莫里斯 3選1搶最後席位

NBA／尼克補外圍火力 非保障Exhibit 9合約簽沙米特

相關新聞

NBA／傳被灰狼送到尼克換取藍道 唐斯更新動態無言回應

NBA在今天傳出重磅交易訊息，灰狼準備將當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）送往尼克，換取藍道（Juli...

NBA／加盟金塊關鍵因素 衛少：他們總是打出正確籃球

在金塊整體薪資空間有限的情況下，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以兩年680萬美元（約台幣2.23億）合約加盟，被視為新賽季最重要的一次補強。 來到丹佛，35歲的衛斯特布魯克決

NBA／詹柯杜已老！歐尼爾預言：美國男籃2028年終結金牌連霸

美國隊在今年巴黎奧運完成5連霸大業，4年後回到洛杉磯舉辦奧運，顯然不會希望金牌連霸之路斷送在自家門口。然而傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）在接受德國媒體採訪時，卻是看衰美國男籃的前景

NBA／失去關鍵拼圖還有約柯奇坐鎮 金塊自信奪冠窗口未關

自從2023年奪下隊史首冠之後，薪資空間炸裂的金塊難以有效升級陣容，反而連兩年先後損失布朗（Bruce Brown）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）兩大主力戰將，也被外

NBA／昔日東區最強對手 羅斯退休詹皇發文致敬：永垂不朽

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）正式宣布退休，結束16年職業生涯。詹姆斯（LeBron James）也在社群媒體發文，致敬這位昔日頭號對手。 詹皇曾在2009、2010、2012及2

NBA／盼維金斯補湯普森得分空缺 柯爾：他看起來準備好了

即將前往夏威夷開啟訓練營的金州勇士，在三巨頭正式解體後能夠繳出什麼表現，持續受到外界關注。總教練柯爾（Steve Kerr）直言，歷經喪父之痛的維金斯（Andrew Wiggins）已經準備好強勢回歸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。