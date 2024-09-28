NBA／加盟金塊關鍵因素 衛少：他們總是打出正確籃球

在金塊整體薪資空間有限的情況下，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以兩年680萬美元（約台幣2.23億）合約加盟，被視為新賽季最重要的一次補強。

來到丹佛，35歲的衛斯特布魯克決定改穿4號戰袍，期盼能夠貢獻心力，幫助金塊重新找回奪冠競爭力。在今天迎接新賽季的媒體記者會上，衛斯特布魯克更是透露了選擇金塊的關鍵因素，就是「球隊的文化」。

"[The Nuggets] always play the right brand of basketball. I'm always at this stage of my career looking to play the right way regardless of the wins & losses. Playing the proper brand of basketball allows everyone to get involved."



—Russell Westbrookpic.twitter.com/LvWXbyVqHL — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年9月26日

「這支球隊一直處於西區前段班，始終保持競爭力，總是能打出正確的籃球風格。」衛斯特布魯克說。

「在我職業生涯的這個階段，就是在尋求打出正確的籃球，這無關比賽勝負。我希望打出正確的籃球，能讓每個人都融入參與到比賽，促進球隊成長。」

和過往睥睨一切的球風相比，如今的衛斯特布魯克已過了MVP等級的身手，甚至要扛先發都可能是次要選擇，新賽季他的定位依然會是板凳席的主力；金塊方面也冀望一貫以來都全身心投入比賽的衛斯特布魯克，能帶給替補陣容更多能量。

金塊主帥馬龍（Michael Malone）更點出衛斯特布魯克身上潛藏的價值。「當人們談到衛斯特布魯克的時候，沒有人提到他的防守；人們總會提到他的速度多快、爆發力多猛，籃板能力多好、組織能力有多強；但當你回顧他去年的比賽時，他每次都在防守對方最好的球員。」

「他擁有一種『我要把你搞垮』的競爭心態，我非常喜歡這一點。」馬龍說。

即將邁向生涯第17個賽季，衛斯特布魯克一路走來始終如一。「我渴望以最高水準投入到競爭之中，就這一點我從未改變。當我站上球場時，我就是來贏球的。」