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足球／分組賽3連敗無緣晉級 U20中華隊盼最終戰拚開胡

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊以1：3不敵烏茲別克後無緣會內賽。圖／中華足協提供
中華隊以1：3不敵烏茲別克後無緣會內賽。圖／中華足協提供

U20亞洲盃資格賽中華隊今天在分組賽第3戰以1：3不敵衛冕軍烏茲別克，在苦吞3連敗後儘管已經無緣會內賽，但總教練黃正宗仍是肯定球員表現，尤其是林靖哲扮演很好的串連角色，而後天與柬埔寨的最終戰，他也喊話將全力拚勝。

身為這次U20亞洲盃資格賽B組賽事的地主球隊，中華男足卻在分組賽前兩場分別不敵巴林與尼泊爾，其中與尼泊爾之戰以1：3輸球更是讓球員與教練都感到挫敗。

不過今天碰上衛冕軍烏茲別克，中華隊在上半場還與對手踢得有來有往，尤其是在傷停補時階段由高冠宇踢進了中華隊本屆第二顆進球，也是烏茲別克的第一顆失球，一度扳平戰局，只可惜下半場仍是遭到烏茲別克兩度攻破球門，以1：3敗下陣來。

賽後中華隊教練黃正宗就表示，仍是肯定球員本場比賽的表現，尤其是有展現出自身實力與價值，今天與烏茲別克之戰也幾乎都能跟上對手節奏，讓他誓言要在下一場與柬埔寨比賽把勝利拿下。

至於為中華隊進球的高冠宇則說：「那一顆有把握到，幫助球隊追平，大家都很拚，想贏下這場比賽，雖然比賽不是我們想要結果，但過程中大家都努力過，蠻感動的。」

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