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NBA／詹柯杜已老！歐尼爾預言：美國男籃2028年終結金牌連霸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(中)、柯瑞和杜蘭特(右)。 法新社
詹姆斯(中)、柯瑞和杜蘭特(右)。 法新社

美國隊在今年巴黎奧運完成5連霸大業，4年後回到洛杉磯舉辦奧運，顯然不會希望金牌連霸之路斷送在自家門口。然而傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）在接受德國媒體採訪時，卻是看衰美國男籃的前景，認為下一屆奧運將無法奪金。

「20年前，美國男籃遙遙領先其他國家數光年，如今情況已經改變，歐洲籃球正迎頭趕上，緊逼在後，很快就會超越美國。」歐尼爾示警說道。

這屆奧運美國隊首度將詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）三大巨星集結，其他人也是一時之選，不過四強賽面對塞爾維亞和金牌戰面對地主法國，美國隊都遭遇苦戰，甚至差點翻船，靠著球星威能和陣容深度硬是搶下金牌。

美國隊完成金牌5連霸。 法國新聞社
美國隊完成金牌5連霸。 法國新聞社

「詹姆斯不會再出賽了，柯瑞和杜蘭特也不會繼續打，安比德可能會退出美國隊。所以美國隊的霸權地位已不復存在。歐洲籃球真的很棒，克羅埃西亞、塞爾維亞甚至是德國，他們能贏得2028年籃球金牌。」

自從1992年派出NBA巨星出征奧運後，美國隊曾在2004年兵敗雅典，之後連續5屆贏回金牌；不過在籃球世界盃上，美國隊就很難佔到便宜，從2000年至今，只有在2010年和2014年奪冠。

當各國NBA球員逐年增加的同時，美國籃球霸主地位只會面臨更嚴酷考驗。

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