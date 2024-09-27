NBA／失去關鍵拼圖還有約柯奇坐鎮 金塊自信奪冠窗口未關

自從2023年奪下隊史首冠之後，薪資空間炸裂的金塊難以有效升級陣容，反而連兩年先後損失布朗（Bruce Brown）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）兩大主力戰將，也被外界或媒體看衰，未來奪冠機會已經逐漸消逝。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出：「金塊已經少了兩塊重要冠軍拼圖。我不是說金塊在新賽季會跌出西區前6種子，但他們的奪冠窗口恐怕在約柯奇（Nikola Jokic）巔峰時期的中途就已經關閉了。」

不過即便看似逆風情景，金塊隊在超級中鋒約柯奇的帶領之下，全隊都相信他們奪得下一座總冠軍的窗口還沒有準備關上。

「最理想情況下，我認為約柯奇有一個巔峰10年的最佳競爭窗口期，我認為我們已經走完了一半，所以，我們可能還有5年類似的機會。先前我們成功拿下了一個總冠軍，那非常棒。」總管布斯（Calvin Booth）表示。

面臨板凳戰力薄弱問題，但金塊之所以仍充滿信心，毫無疑問最大的「護城神山」莫過於最強中鋒約柯奇的存在。在他百搭的球風特性中，只要隊友能夠有效發揮，沒人會膽敢小看金塊軍團的戰鬥力。

巴黎奧運期間表現大失水準的穆雷（Jamal Murray），休賽季仍舊與金塊達成4年最高2.08億美元的續約協議；儘管有人質疑其表現是否符合如此身價，但不可否認，一個保持健康狀態且充滿侵略性的穆雷，仍是球隊最致命的武器。

在訓練營開始前的球員休息室內，穆雷發表談話。「不要把我們現在赢球的機會視為理所當然。不是每一隊都能如此，這樣的機會不常見，也不是隨手可得。我只是告訴他們，隨著年齡增長，在聯盟要競爭生存是很艱難的。」

穆雷表示：「甚至對總管來說，想創立這樣的一支擁有天賦的球隊很不簡單；所以對我來說，好好利用這一刻，我們有可能創造偉大成績，讓我們充分去利用每一個機會。」