快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／失去關鍵拼圖還有約柯奇坐鎮 金塊自信奪冠窗口未關

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(左)和穆雷。 美聯社
約柯奇(左)和穆雷。 美聯社

自從2023年奪下隊史首冠之後，薪資空間炸裂的金塊難以有效升級陣容，反而連兩年先後損失布朗（Bruce Brown）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）兩大主力戰將，也被外界或媒體看衰，未來奪冠機會已經逐漸消逝。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出：「金塊已經少了兩塊重要冠軍拼圖。我不是說金塊在新賽季會跌出西區前6種子，但他們的奪冠窗口恐怕在約柯奇（Nikola Jokic）巔峰時期的中途就已經關閉了。」

不過即便看似逆風情景，金塊隊在超級中鋒約柯奇的帶領之下，全隊都相信他們奪得下一座總冠軍的窗口還沒有準備關上。

「最理想情況下，我認為約柯奇有一個巔峰10年的最佳競爭窗口期，我認為我們已經走完了一半，所以，我們可能還有5年類似的機會。先前我們成功拿下了一個總冠軍，那非常棒。」總管布斯（Calvin Booth）表示。

面臨板凳戰力薄弱問題，但金塊之所以仍充滿信心，毫無疑問最大的「護城神山」莫過於最強中鋒約柯奇的存在。在他百搭的球風特性中，只要隊友能夠有效發揮，沒人會膽敢小看金塊軍團的戰鬥力。

巴黎奧運期間表現大失水準的穆雷（Jamal Murray），休賽季仍舊與金塊達成4年最高2.08億美元的續約協議；儘管有人質疑其表現是否符合如此身價，但不可否認，一個保持健康狀態且充滿侵略性的穆雷，仍是球隊最致命的武器。

在訓練營開始前的球員休息室內，穆雷發表談話。「不要把我們現在赢球的機會視為理所當然。不是每一隊都能如此，這樣的機會不常見，也不是隨手可得。我只是告訴他們，隨著年齡增長，在聯盟要競爭生存是很艱難的。」

穆雷表示：「甚至對總管來說，想創立這樣的一支擁有天賦的球隊很不簡單；所以對我來說，好好利用這一刻，我們有可能創造偉大成績，讓我們充分去利用每一個機會。」

相關新聞

NBA／失去關鍵拼圖還有約柯奇坐鎮 金塊自信奪冠窗口未關

自從2023年奪下隊史首冠之後，薪資空間炸裂的金塊難以有效升級陣容，反而連兩年先後損失布朗（Bruce Brown）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）兩大主力戰將，也被外

NBA／「飆風玫瑰」高掛球鞋 「羅斯條款」造福後輩收益

曾經席捲聯盟、掠奪許多球迷目光的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），正式宣布退休，結束16年職業生涯；生涯初期的風光無限，卻因關鍵膝傷瞬間殞落，羅斯生涯悲喜交替，成了球迷不斷懷念也惋惜的時代

NBA／昔日東區最強對手 羅斯退休詹皇發文致敬：永垂不朽

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）正式宣布退休，結束16年職業生涯。詹姆斯（LeBron James）也在社群媒體發文，致敬這位昔日頭號對手。 詹皇曾在2009、2010、2012及2

NBA／盼維金斯補湯普森得分空缺 柯爾：他看起來準備好了

即將前往夏威夷開啟訓練營的金州勇士，在三巨頭正式解體後能夠繳出什麼表現，持續受到外界關注。總教練柯爾（Steve Kerr）直言，歷經喪父之痛的維金斯（Andrew Wiggins）已經準備好強勢回歸

NBA／「飆風玫瑰」謝幕 羅斯宣布退休結束16年職業生涯

2011年獲得NBA年度MVP的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），本周二遭灰熊隊揮棄，當時就有傳出是他向灰熊...

NBA／勇士網羅前鋒諾克斯 曾在夏季聯賽狂轟31分

據《ESPN》記者安德魯絲（Kendra Andrews）報導，勇士隊簽下前鋒諾克斯（Kevin Knox），他將在訓練營爭取進入球隊名單。 現年25歲的諾克斯在2018年第9順位被尼克隊選中，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。