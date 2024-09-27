NBA／昔日東區最強對手 羅斯退休詹皇發文致敬：永垂不朽

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）正式宣布退休，結束16年職業生涯。詹姆斯（LeBron James）也在社群媒體發文，致敬這位昔日頭號對手。

詹皇曾在2009、2010、2012及2013年奪下MVP，若不是羅斯2011年拿下113張第一名選票，力壓僅有4票的詹皇，奪下MVP，詹皇可能創下5連MVP的史詩成就。

羅斯後續一直遭遇傷病，不再是聯盟頂級球星，曾在2017-18賽季短暫與詹皇同隊。如今羅斯正式高掛球衣，詹皇也發IG限時動態致敬，「滿滿的愛與尊敬維尼（羅斯綽號）致敬！永垂不朽。」

LeBron James’ Instagram story in honor of his former Cleveland Cavaliers teammate & Eastern Conference rival Derrick Rose retiring from basketball:



“Much love and respect Pooh!!! Salute 🫡 Forever Immortalized 🐐”



Real recognize real! 💯 pic.twitter.com/a10vlvGWtQ — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) 2024年9月26日

美媒《ClutchPoints》也提到，2010年入選明星賽的球員中，只剩詹皇、塞爾蒂克隊霍福特（Al Horford）、太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）及馬刺隊保羅（Chris Paul）還在聯盟中。