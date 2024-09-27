NBA／盼維金斯補湯普森得分空缺 柯爾：他看起來準備好了

即將前往夏威夷開啟訓練營的金州勇士，在三巨頭正式解體後能夠繳出什麼表現，持續受到外界關注。總教練柯爾（Steve Kerr）直言，歷經喪父之痛的維金斯（Andrew Wiggins）已經準備好強勢回歸，同時期許他能打出場均20分的成績，填補湯普森（Klay Thompson）的空缺。

「他看起來身體狀態非常棒，」柯爾說，「單單只是和他說話，都能聽出來他很有動力。由於種種原因，過去幾年他很艱難，但我認為他已經準備好回到幾年前的狀態了。」

自從2022年幫助勇士奪冠後，維金斯表現就逐漸陷入掙扎，上季更僅有場均13.2分表現，投籃命中率跌至35.8%，幾乎各項數據都是近年低點。對勇士來說，維金斯能否在攻守兩端重新找回侵略性，也牽動著球隊整體戰力。

「湯普森的離開留下了空缺，我們需要有人填補，像是很多的分數。」柯爾說道，「他現在正處於身體素質最好的年齡。我們也都見證過，他幫助球隊贏得了總冠軍。我期待著維金斯今年的表現。」