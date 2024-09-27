NBA／「飆風玫瑰」高掛球鞋 「羅斯條款」造福後輩收益

曾經席捲聯盟、掠奪許多球迷目光的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），正式宣布退休，結束16年職業生涯；生涯初期的風光無限，卻因關鍵膝傷瞬間殞落，羅斯生涯悲喜交替，成了球迷不斷懷念也惋惜的時代記憶。

除了最佳新秀與年度MVP的榮耀外，羅斯留給後輩球星的「資產」或許更具影響力，只因為一條勞資協議中俗稱的「羅斯條款」。

由於羅斯在新秀合約期間就罕見贏得年度MVP、年度第一隊以及連兩年入選明星賽包括一次票選先發，因此為了獎勵這些有特殊榮譽的超級新星，「羅斯條款」就此誕生。

根據勞資協議規定，「羅斯條款」指的是當一名球員執行完新秀合約之後，他在生涯第2份合約可以簽下佔比薪資上限25%至30%的頂級合約，等同於7到9年年球員資歷的薪資層級。

不過「羅斯條款」觸發條件相當嚴苛，須滿足下列3個條件之一。一是在新秀合約內獲選過年度MVP；二是兩次入選年度最佳陣容；三則至少兩次被球迷票選明星賽先發。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）近日受訪時提到，羅斯儘管職業生涯留下不少遺憾，但以他量身打造的「羅斯條款」卻也造福了許多後輩球星。

當年在得知以自己為名的勞資協議合約條款，羅斯表示這是令人難以置信，「這條規則適合像我這樣的年輕球員，希望未來會有更多人受益。」

包括像杜蘭特（Kevin Durant）、葛里芬（Blake Griffin）、喬治（Paul George）、里拉德（Damian Lillard）等都有觸發「羅斯條款」，近幾年像是唐西奇（Luka Doncic）、愛德華（Anthony Edwards）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也都藉此拿到為數可觀的額外薪資報酬；按照馬克斯的說法，後面兩人更是直接多了4000萬美元。

但也有像戴維斯（Anthony Davis）、泰托姆（Jayson Tatum）、莫蘭特（Ja Morant）等因沒能滿足條件，損失不少金錢。

值得注意的是，在後續更新過的勞資協議中，「羅斯條款」基本可以算是不存在，或者更精確地說，是被視為包含在「指定新秀條款」之中，觸發的條件也有所修正，例如拿掉了入選明星賽的選項。