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NBA／「飆風玫瑰」謝幕 羅斯宣布退休結束16年職業生涯

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NBA／「飆風玫瑰」謝幕 羅斯宣布退休結束16年職業生涯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）今天宣布退休，結束16年的職業生涯。 美聯社
「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）今天宣布退休，結束16年的職業生涯。 美聯社

2011年獲得NBA年度MVP的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），本周二遭灰熊隊揮棄，當時就有傳出是他向灰熊提出請求，今天他直接宣布退休，結束16年的職業生涯。

「知道我已為比賽付出所有，我對我的決定充滿信心。」羅斯接受美國《ESPN》訪問時表示，籃球是自己的開始，現在該是將時間給家人的時刻，「他們也值得這些。」

35歲的羅斯今天透過社群宣布退役決定，他還特別在曾效力的NBA六支球隊城市地方報紙刊登滿面，感謝芝加哥、紐約、克里夫蘭、明尼亞波利斯、底特律和曼菲斯的球迷。

羅斯大學就讀曼菲斯大學，去年加入灰熊，原本和灰熊還有一年合約，但新賽季前羅斯向灰熊提出離開的要求，灰熊也「成全」羅斯。

2008年選秀會獲得「狀元」的羅斯剛結束在NBA的第15個賽季，不過他最燦爛的賽季集中在前3季，包括奪下年度新人、2011年的年度MVP，之後兩邊膝蓋都遭遇十字韌帶撕裂傷勢，痊癒後又因半月板問題影響出賽和表現。

儘管場上主宰力不如過往，羅斯仍深受球迷歡迎，在球隊中也能擔任休息室的領導者，如今將帶著723場比賽退役，留下場均17.4分、5.2助攻的表現和球迷道別。

羅斯

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