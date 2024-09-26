WNBA／新人后克拉克飆25分再寫史上第一紀錄 狂熱仍遭淘汰

頂著WNBA「狀元」身分加入印第安納狂熱隊（Indiana Fever）的美國女籃超級球星克拉克（Caitlin Clark），率隊重返季後賽，今天面對第3種子康乃狄克太陽隊的第2戰更繳出菜鳥季後賽新猷，但第四節微幅領先沒能守成，最終以81：87吞下連敗，季後賽旅程告終。

克拉克NCAA賽季已締造無數紀錄，進入WNBA堪稱「無縫接軌」，除成為WNBA史上第一位菜鳥球季締造「大三元」的球員，還改寫聯盟單季助攻紀錄和菜鳥年得分紀錄，毫無懸念以全票贏得WNBA年度最佳新秀，且入選年度第一隊陣容，連年度MVP票選都高居第4位。

3戰2勝制的WNBA季後賽首輪，狂熱首戰69：93慘敗，但今天打出不同氣象，上半場以34：41咬住比分，第三節一度48：47反超，接續雖遭太陽拉出14：4攻勢、第四節差距擴大到兩位數，但狂熱靠米契爾（Kelsey Mitchell）和克拉克外線追分打出一波12：2猛攻，反以71：70逆轉比數。

關鍵時刻太陽靠馬布雷（Marina Mabrey）2記三分彈和邦納（DeWanna Bonner）連投帶罰關鍵5分進帳，要回領先，最終在主場以87：81終結狂熱季後賽旅程。

克拉克攻下全場最高25分外帶9助攻和6籃板，成為WNBA史上第一位菜鳥年在季後賽至少有25分、5籃板、5助攻的球員，但不足以幫狂熱續命，無緣再寫新頁。