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NBA／錯失FMVP、奧運坐板凳 泰托姆曝自家主帥超開心

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(左)、馬祖拉(右)。 美聯社
泰托姆(左)、馬祖拉(右)。 美聯社

塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）上季拿下生涯首冠，但錯失總冠軍賽（FMVP）。休賽季他入選巴黎奧運美國男籃，結果遭到棄用。他今天受訪時爆料，自家總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）對此感到開心。

泰托姆年僅26歲就創下許多成就，4度入選年度陣容第一隊、5度獲選全明星，塞爾蒂克史上首位場均破30的球員、拿過東區冠軍賽MVP和奪下總冠軍，季後還獲得史上最大合約。儘管如此，泰托姆自認還能變得更強，「你們還沒看到最好版本的泰托姆。我才26歲，應該不斷變得更好。」

不過泰托姆因錯失FMVP以及巴黎奧運慘遭棄用，遭到部分球迷嘲笑。對此，泰托姆透露，「我當下感覺很難受，我經常和馬祖拉聊天，他可能是世界上最開心我沒拿下FMVP，而且奧運有2場沒上的人。這很奇怪，但如果你懂馬祖拉，這就說得通。」

泰托姆認為迎接新賽季，不需要有額外動力，「我不想要稱讚別人說他們給我動力，這是特別的情況，我此前生涯都沒有經歷過的事。我相信所有事發生都有原因，奪下冠軍、2K25封面，還有新合約，我還沒弄清楚，但我相信一切都有原因。」

Jayson Tatum 塞爾蒂克

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