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NBA／狼王賈奈特將第三度訪台！ 10月8日參加直營店揭幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）10月8日將第3度展開訪台行程，參與《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》開幕儀式。 美聯社
NBA傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）10月8日將第3度展開訪台行程，參與《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》開幕儀式。 美聯社

NBA傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）10月8日將第3度展開訪台行程，參與《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》開幕儀式，除了將與球迷分享他的籃球故事外，也將與安康國中籃球隊進行互動遊戲。

過去曾兩度受到品牌邀請訪台的賈奈特，今年受到NBA Store邀請將於10月8日展開第三度的訪台行程，當天下午他將參加《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》開幕活動，該店將結合台北東區在地文化元素、注入熱血滿點的籃球能量，預告將成為NBA迷未來最大朝聖基地，而賈奈特也將實際走訪體驗全新店內空間，也將與球迷朋友分享他的籃球故事與獨特見解。

48歲的賈奈特，在1995年選秀會以首輪第五順位加盟灰狼，是NBA高中生選秀浪潮的代表性人物之一，他生涯曾15度入選明星賽，並在2004年拿下年度MVP，2008年則是幫助塞爾蒂克奪下一座總冠軍，同時也是2000年雪梨奧運美國隊金牌成員。

身為聯盟全能長人的代表性人物之一，賈奈特的硬漢球風也讓他獲得不少NBA球迷的喜愛，在2016年回到老東家灰狼並高掛球鞋後，他也在2020年入選籃球名人堂，以及2021年獲選為NBA的75大球星。

Kevin Garnett

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