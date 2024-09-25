NBA／勇士休賽季最佳補強？柯爾點名梅爾頓很適合球隊

勇士休賽季失去湯普森（Klay Thompson）後，沒有重大補強，而是補進多名綠葉球員。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）點名新援梅爾頓（De'Anthony Melton），認為他很適合勇士。

勇士休賽季以1年1280萬美元簽下梅爾頓，還得到希爾德（Buddy Hield）及安德森（Kyle Anderson）2名經驗豐富的角色球員，強化陣容深度。

柯爾近日受訪時特別稱讚梅爾頓，「他是一名攻守兼備的球員，我喜歡他能與多種陣容搭配的能力，他是一名能接球就投的球員。」

柯爾透露本周舉辦隊內賽，梅爾頓連續命中4顆外線都是接球就投，當他在場時，比賽節奏能維持住。柯爾還表示，「我看到他做一個掩護，接著順下，從安德森傳球中完成上籃，我們甚至沒練過這戰術，但這些球員知道我們的打法，對比賽有好的理解，所以我認為他們都很適合我們球隊，我對此感到興奮。」