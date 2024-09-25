NBA／勇士簽下荷蘭中鋒波斯特 裁掉搖擺人普勞頓
荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）今年選秀第52順位被勇士選中，據《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）報導，他與勇士簽下雙向合約。
史萊特指出，勇士與波斯特簽雙向合約，為騰出空間，裁掉搖擺人普勞頓（Daeqwon Plowden）。不過勇士仍打算將普勞頓帶進季前訓練營，爭取雙向合約席次，他今年在夏季聯賽表現出色，平均上場21.1分鐘，拿下14.4分4.4籃板1.6助攻，
現年24歲的波斯特身高213公分，是一名具備投射能力的中鋒，他上季在NCAA出戰35場，平均上場31.9分鐘，得到17.0分8.1籃板2.9助攻1.7阻攻，三分命中率高達43.1%。
波斯特因傷缺席今年夏季聯賽前7場比賽，但復出首戰表現出色，出賽14分鐘，總共7投4中，外線4投2中，拿到10分3籃板1助攻1抄截。
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