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NBA／快艇雷納德休賽季右膝動刀 不確定能否趕上開幕戰

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德。 美聯社
雷納德。 美聯社

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）因傷退出巴黎奧運，據《The Athletic》報導，雷納德休賽季動右膝手術，快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）今天受訪時表示，雷納德右膝發炎狀況明顯減少，但不會讓他參加訓練營，能否趕上開幕戰仍是未知數。

快艇新主場新賽季正式啟用，例行賽開幕戰是10月24日主場迎戰太陽隊，不過雷納德可能無法出賽。法蘭克談到雷納德復出時間點時說，「我認為一切都將取決於他的膝蓋反應，沒有人能預測未來。」

法蘭克計劃先讓倫納德進行膝蓋力量訓練，再重返球場，「目標讓他恢復到100%，這樣不只能在本季有出色表現，也能在未來幾年維持高水準。」

「我們將專注增加膝蓋力量和負重訓練，我們從過去學到一些教訓。回想一下，他非常想在對獨行俠的系列賽復出，但一場半後發炎狀況無法控制，我們不希望再陷入那種狀況」法蘭克說。

Kawhi Leonard 快艇

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