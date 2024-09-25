NBA／隊史第3人！ 灰熊宣布退休「大鎖」艾倫9號球衣

灰熊球團今日宣佈，將在新賽季退休陣中防守悍將艾倫（Tony Allen）的球衣，並在明年的3月15日舉行退休儀式。

今年42歲的艾倫，2010年至2017年期間效力於灰熊，優異的防守甚至讓傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）都稱讚：「他是我遇過最強悍的防守者！」期間入選了6次年度防守第一隊，並且每年都幫助灰熊打進季後賽。而他在灰熊的7個賽季，繳出762次抄截為隊史第2，出賽數462場隊史第6，217次阻攻為隊史第10。

All heart. Grit. Grind.



Tony Allen Jersey Retirement Night on March 15.@Robinhoodapp | Get tix: https://t.co/pIqm01BOtz pic.twitter.com/00IH30oZAK — Memphis Grizzlies (@memgrizz) 2024年9月24日

雖然始終有人認為艾倫只在灰熊待了7個球季，對於灰熊退休艾倫球衣的決定感到不妥，但實際上，灰熊早在2022年就有計畫為艾倫舉辦球衣退休儀式，不過他因為詐保官司纏身，未能如期舉行退休儀式。

艾倫將成為灰熊隊史第3位退休球衣的球員，前兩位為藍道夫（Zach Randolph）的50號以及西班牙球星小加索（Marc Gasol）的33號。