快訊

高雄某國小校長偷拍女童被羈押 新校長就任驚見插座還藏隨身碟

日本經典髒話「馬鹿野郎」來自中國？罵人的文化歷史

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

NBA／大齡菜鳥也值得期待！ 衛冕軍塞爾蒂克有望建立王朝

台灣醒報／ 台北報導
NBA衛冕軍塞爾提克本季持續兵強馬壯，外媒更點名，他們用首輪最後一順位選到的側翼謝爾曼，很可能快速上場貢獻。 法新社
NBA衛冕軍塞爾提克本季持續兵強馬壯，外媒更點名，他們用首輪最後一順位選到的側翼謝爾曼，很可能快速上場貢獻。 法新社

NBA衛冕軍塞爾蒂克新賽季將維持頂級戰力！

上賽季風光拿下冠軍的「綠衫軍」塞爾蒂克，陣中球星泰托姆、布朗、哈勒戴、懷特、波爾辛吉斯未來幾年都續留合作，而本季能期待今年選秀入隊的側翼謝爾曼（Baylor Scheierman）。做出貢獻，這位大齡菜鳥是大五選手、較為成熟，無球跑動與防守碎步都是他的優勢，成熟的外線能力可扮演綠葉、助攻球隊。

綠衫軍王朝

NBA東區近年戰力最均衡、有望開創王朝的就是波士頓塞爾蒂克，上賽季他們也以秋風掃落葉之姿，4個季後賽系列賽加起來僅輸3場，在總決賽以4：1解決獨行俠，戰力優勢十分明顯，而陣中一票奪冠功臣，包含球星泰托姆、布朗、哈勒戴、懷特、波爾辛吉斯，身上都還有合約，將會繼續聯手打造綠衫王朝。

替補群深度也很夠，綠衫軍在板凳席還有普利查、豪瑟、提爾曼等高水準的角色球員，而外媒更點出一名不在常規認知內的綠葉：值得期待的綠衫軍菜鳥謝爾曼。

根據《外媒》報導，綠衫軍本季用首輪籤選入的側翼謝爾曼就被點名值得期待，雖然少有一年級菜鳥就能馬上替強隊繳出貢獻，特別還只是首輪的最後一順位（總輪第30指名），但謝爾曼將是以24歲的年齡入聯盟的大五球員，打過2間校隊，對比其他年輕人更為成熟。

成熟射手被看好

謝爾曼的大學生涯中，平均三分球命中率來到近4成，特別在大四、大五賽季，場均出手7.3次，更保有37.3%的命中率，雖然綠衫軍不缺外圍砲火，但謝爾曼聰明的無球跑動與外圍準度，可以替陣中球星們拉扯掩護，外媒相當看好這位一年級生迅速融入綠衫軍體系。

至於防守方面，加入NBA的謝爾曼確實會遇到身體素質與技術經驗都超乎想像的側翼好手們，但他的防守碎步與聰明的爭搶籃板能力備受肯定。整體來說，謝爾曼被視為是機會主義的無球好手，還有搶板嗅覺佳、防守球商高的成熟戰術涵養，在團隊運作完善的綠衫軍中，或許能期待他在新人球季、就成為高效的角色球員。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

鼓吹多生小孩有如龐氏騙局…專家：不是人口增加 國家問題就迎刃而解

好消息！真主黨以色列交火暫歇 美參謀首長曝全面戰爭風險降低

已故英女王覺得川普「非常粗魯」 新傳記曝「這點最不喜歡」

NBA／不願搭機比賽告別球場 前火箭首輪新秀參議員初選過關

相關新聞

NBA／湖人訓練營還沒開始 新教頭瑞迪克已決定先發

湖人隊新主帥瑞迪克（JJ Redick）接下紫金軍團兵符後，有一件事情仍延續上季，他上podcast時分享心中的新賽季先...

NBA／大齡菜鳥也值得期待！ 衛冕軍塞爾蒂克有望建立王朝

NBA衛冕軍塞爾蒂克新賽季將維持頂級戰力！ 上賽季風光拿下冠軍的「綠衫軍」塞爾蒂克，陣中球星泰托姆、布朗、哈勒戴、懷特、波爾辛吉斯未來幾年都續留合作，而本季能期待今年選秀入隊的側翼謝爾曼（Baylo

NBA／快艇雷納德休賽季右膝動刀 不確定能否趕上開幕戰

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）因傷退出巴黎奧運，據《The Athletic》報導，雷納德休賽季動右膝手術，快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）今天受訪時表示，雷納德右膝發炎狀

NBA／隊史第3人！ 灰熊宣布退休「大鎖」艾倫9號球衣

灰熊球團今日宣佈，將在新賽季退休陣中防守悍將艾倫（Tony Allen）的球衣，並在明年的3月15日舉行退休儀式。 今年42歲的艾倫，2010年至2017年期間效力於灰熊，優異的防守甚至讓傳奇球

NBA／湖人泡泡冠軍要打星號？里夫斯：不是詹皇就沒人說

湖人隊2020年在詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）領軍下，拿下隊史第17冠。不過因比賽在奧蘭多迪士尼泡泡園區進行，許多球迷質疑冠軍含金量，稱要打上星號。對此湖人

NBA／喬丹「眼白發黃」引發健康疑慮 友人出面澄清：只是老了

61歲的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）日前現身歐冠賽場，觀看了摩納哥2比1擊敗巴塞隆納的比賽，不過很多球迷關注的卻是他「眼白發黃」的情況，擔心他的身體健康是否亮紅燈，特別是肝臟方面病

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。