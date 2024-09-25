NBA／大齡菜鳥也值得期待！ 衛冕軍塞爾蒂克有望建立王朝

NBA衛冕軍塞爾蒂克新賽季將維持頂級戰力！

上賽季風光拿下冠軍的「綠衫軍」塞爾蒂克，陣中球星泰托姆、布朗、哈勒戴、懷特、波爾辛吉斯未來幾年都續留合作，而本季能期待今年選秀入隊的側翼謝爾曼（Baylor Scheierman）。做出貢獻，這位大齡菜鳥是大五選手、較為成熟，無球跑動與防守碎步都是他的優勢，成熟的外線能力可扮演綠葉、助攻球隊。

綠衫軍王朝

NBA東區近年戰力最均衡、有望開創王朝的就是波士頓塞爾蒂克，上賽季他們也以秋風掃落葉之姿，4個季後賽系列賽加起來僅輸3場，在總決賽以4：1解決獨行俠，戰力優勢十分明顯，而陣中一票奪冠功臣，包含球星泰托姆、布朗、哈勒戴、懷特、波爾辛吉斯，身上都還有合約，將會繼續聯手打造綠衫王朝。

替補群深度也很夠，綠衫軍在板凳席還有普利查、豪瑟、提爾曼等高水準的角色球員，而外媒更點出一名不在常規認知內的綠葉：值得期待的綠衫軍菜鳥謝爾曼。

根據《外媒》報導，綠衫軍本季用首輪籤選入的側翼謝爾曼就被點名值得期待，雖然少有一年級菜鳥就能馬上替強隊繳出貢獻，特別還只是首輪的最後一順位（總輪第30指名），但謝爾曼將是以24歲的年齡入聯盟的大五球員，打過2間校隊，對比其他年輕人更為成熟。

成熟射手被看好

謝爾曼的大學生涯中，平均三分球命中率來到近4成，特別在大四、大五賽季，場均出手7.3次，更保有37.3%的命中率，雖然綠衫軍不缺外圍砲火，但謝爾曼聰明的無球跑動與外圍準度，可以替陣中球星們拉扯掩護，外媒相當看好這位一年級生迅速融入綠衫軍體系。

至於防守方面，加入NBA的謝爾曼確實會遇到身體素質與技術經驗都超乎想像的側翼好手們，但他的防守碎步與聰明的爭搶籃板能力備受肯定。整體來說，謝爾曼被視為是機會主義的無球好手，還有搶板嗅覺佳、防守球商高的成熟戰術涵養，在團隊運作完善的綠衫軍中，或許能期待他在新人球季、就成為高效的角色球員。

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