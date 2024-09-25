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NBA／湖人訓練營還沒開始 新教頭瑞迪克已決定先發
湖人隊新主帥瑞迪克（JJ Redick）接下紫金軍團兵符後，有一件事情仍延續上季，他上podcast時分享心中的新賽季先發，是上季多數時使用的組合，由「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）雙星領軍，搭配八村壘、瑞佛斯（Austin Reaves）和羅素（D'Angelo Russell）。
「是的，這會是先發五人，上季獲得23勝10敗的戰績。」瑞迪克說。
湖人訓練營下周才開始，瑞迪克卻已決定好新賽季的先發，他相信如此組合是球隊最佳解方，「我認為就進攻來說，會有大量的移動，投籃曲線有機會進步。你知道的，我們討論過創造油漆區更多機會的方式，我們也談過製造更多外線投射的方式。」
瑞迪克也提到，必須給一些球員有中距離出手的空間，不論是透過單打或是內線攻擊，總體來說都是希望投籃表現能更進步，「我認為就控球角度來看，球隊去年以及史上創造的優勢之一，是罰球。除此之外，沒有創造太多投籃空間，所以我們會試著創造些空檔，其中之一就是真的要強調進攻籃板和底角機會。」
節目上詢問瑞迪克對戴維斯長期的投籃問題如何解時，他給了奇怪的答案，湖人新教頭說：「我有個理論，不樂意公開分享。你知道的，如果我的理論證實是正確的，我會在這季晚一點來分享，但我有一套理論了。」
湖人第一場熱身賽將於台灣時間10月5日出戰灰狼隊，接續將再碰太陽隊和勇士隊，新賽季首戰將於10月23日戰灰狼。
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