NBA／喬丹「眼白發黃」引發健康疑慮 友人出面澄清：只是老了

61歲的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）日前現身歐冠賽場，觀看了摩納哥2比1擊敗巴塞隆納的比賽，不過很多球迷關注的卻是他「眼白發黃」的情況，擔心他的身體健康是否亮紅燈，特別是肝臟方面病變或是黃疸問題。

對於外界的疑慮，喬丹身邊友人特別向《每日郵報》澄清，表示喬丹的健康狀況良好。「喬丹沒事，他會去看醫生。他只是年紀大了，最近出現的照片不該是成為擔憂的理由。」

「他沒有任何問題。就像每個人一樣，我們應該平常多鍛煉一些。喬丹很享受他得來的生活，但他沒有任何隱藏的疾病。」

Michael Jordan is in the house for Monaco vs. Barcelona 🐐 pic.twitter.com/ro3Avpf4ao — B/R Football (@brfootball) 2024年9月19日

友人提到，對於粉絲的擔憂，喬丹很感謝大家的關心，但他也有點尷尬讓其他人看見他看起來疑似生病的樣子，他不希望外界對他存有這樣的印象。「下次我們見到他時，情況會有所相同，他看起來會好很多，他會恢復的。」

事實上，這也不是喬丹第一次因「眼白發黃」爆出健康疑慮，早2020年他與公牛的紀錄片《最後之舞》上映時，球迷就發現他有這種狀況，還有醫生出面提醒這可能有黃疸或是肝臟病變問題；但也有醫學專家直言，喬丹的眼睛不是黃疸，而是偏向於年齡老化的鞏膜「渾濁」問題。

喬丹現身歐冠賽。 美聯社

該消息人士表示：「喬丹並不常出現在電視螢幕上，所以我們沒有看到他變老的過程。大多數時間，人們看到他是透過他的精彩畫面，或是那個最著名的哭泣臉表情包迷因。」

「也因此，當我們看到他以這樣狀態出現時，總會感到非常震撼；因為我們必須說服自己，我們的英雄正在變老，這也意味著我們也在變老。」