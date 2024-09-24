NBA／湖人泡泡冠軍要打星號？里夫斯：不是詹皇就沒人說

湖人隊2020年在詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）領軍下，拿下隊史第17冠。不過因比賽在奧蘭多迪士尼泡泡園區進行，許多球迷質疑冠軍含金量，稱要打上星號。對此湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在節目上反駁這種說法。

2019-20年賽季因新冠疫情暫停，聯盟7月31日恢復比賽，但減少例行賽場次，且包含季後賽都在隔離園區進行，現場沒有任何觀眾。湖人最終在總冠軍賽以4：2擊敗熱火，奪下隊史第17冠，這也是詹皇個人生涯第4冠。

不過這冠因沒有觀眾受到許多球迷質疑，里夫斯近日上節目「BustaJack Golf」時聲援詹皇，「這不是一個米老鼠（迪士尼卡通角色）戒指。我不想說這是最難贏的，但我認為所有人都在同一座競技場上，這和其他賽季都一樣。」

「如果不是詹姆斯贏，就沒有人會說話。每個人都討厭詹姆斯，事實上大家都很愛詹姆斯，但他也承受很多仇恨。」里夫斯說。