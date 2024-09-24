NBA／門神羅賓森腳傷趕不上開季 尼克禁區戰力拉警報

上季一共缺席51場比賽的尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson），由於今年5月接受了腳踝手術，如今仍在恢復過程中，預計會缺席新賽季季初的比賽。羅賓森在近4個賽季已經累積缺席了125場例行賽。

羅賓森上個賽季因左腳踝應力性骨折，先是在12月進行手術，導致連續50場比賽，直到球季尾聲才回歸；然而羅賓森又在季後賽期間受傷，賽季宣告報銷。

據報導，尼克目標是希望羅賓森可以在今年12月或明年1月可以復出，但這取決了他的恢復狀態，球團顯然不願他倉促回歸，之後又再次受傷。羅賓森上季場均得到5.6分8.5籃板，其中每場可以抓下4.6個進攻籃板。

尼克今年休賽季交易引進布里吉斯（Mikal Bridges），組成強大側翼鋒線陣容，然而卻折損了上季表現優異的長人哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），這讓他們禁區戰力除了羅賓森外，只剩下藍道（Julius Randle）、阿丘瓦（Precious Achiuwa）、辛姆斯（Jericho Sims）可以填補，整體高度和深度都有其缺陷。

也因此，先前有流言提到，尼克有意爭取活塞長人史都華（Isaiah Stewart），甚至還有媒體建議交易藍道，換取更好的禁區優勢。

但按照之前報導，尼克對於交易藍道這件事情並不積極，也不急於和他簽延長合約，看起來新賽季代打中鋒的機會還是很高。