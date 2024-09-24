NBA／專注NBA暫不回歐洲打球 波格丹諾維奇目標82場全勤

甫代表塞爾維亞拿下奧運銅牌的老鷹射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），日前出現他身穿貝爾格萊德游擊隊訓練球衣的照片一度引發是否要回歐洲打球的疑慮，引發球迷關注。

不過波格丹諾維奇在出席塞爾維亞一個籃球訓練營時強調，他知道很多人都希望他重返游擊隊，但現階段他的重心還是在NBA。

「我只是想向開啟職業生涯的球隊表達支持之意，大家都知道我有多愛這支球隊，我曾在他們場館訓練，他們提供訓練設施給予我幫助，所以我很感激。」

波格丹諾維奇表示目前生涯重心還是NBA，「我知道人們都希望我回去游擊隊，但現階段我只想專注於NBA賽場，盡可能打出更好的表現。倘若有一天我要回去了，我會順著我內心情感去決定。」

現年32歲的波格丹諾維奇是在2023年與老鷹簽下4年6800萬美元的合約，最後一年為球隊選項。

對於新賽季的來臨，波格丹諾維奇可說是充滿動力，並且為自己下了全勤82場的目標。「我從來沒有做到過出賽82場，這非常困難。上季我錯過了兩場比賽，一次我生病了，一次是受傷。我想我可以在新賽季實現這一點。」

而談到老鷹戰力的變動，波格丹諾維奇認為球隊多了不少年輕面孔，原本的球員要如何和新人搭配磨合會是新的挑戰。「我們需要在團隊化學效應方面下功夫。」 波格丹諾維奇說。