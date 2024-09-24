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NBA／看好年輕雷霆滿滿天賦 海瓦德：他們具備所有成功條件

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
上季拿下西區龍頭的雷霆，新賽季也期盼更上層樓。 美聯社
上季拿下西區龍頭的雷霆，新賽季也期盼更上層樓。 美聯社

上季被交易到奧克拉荷馬市後，老將海瓦德（Gordon Hayward）顯然面臨無用武之地，在雷霆衝擊季後賽的過程中，海瓦德7場比賽一共只打了46分鐘，沒有拿到任何分數，賽季結束後宣布高掛球鞋。

儘管被視為雷霆季中交易的一大錯誤補強，不過海瓦德近日在談到這群年輕隊友時，依然給予相當高的評價，認為他們有機會兌現天賦，在未來更上層樓。

「他們具備擁有一個優秀團隊的重要拼圖，他們天賦絕佳，我認為他們最要緊的就是學會團隊融合，而不是內部爭奪流於困獸之鬥。」海瓦德說。

海瓦德也當年效力塞爾蒂克的情況為例，陣中擁有泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、厄文（Kyrie Irving）卻無法融合出一個更好團隊。「我們當時幾乎就是彼此競爭，每個人都想展示自己的能力，試圖發揮最棒的一面來取得個人成功。」

「雷霆擁有滿滿天賦，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）是聯盟前5名的球員；還有霍姆葛倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）等重要角色。他們擁有球隊核心和文化，只要他們持續追求勝利，未來將會大放異彩。」海瓦德說。

上個賽季，雷霆是NBA進攻第三好的球隊，場均每100回合可以得到118.3分；且他們的防守效率也居第四，淨效率值僅次於綠衫軍。

為了填補戰力，雷霆今夏換來了卡盧索（Alex Caruso），也簽下了上季發揮出色的哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），被視為是自由市場最成功的球隊之一。

海瓦德認為上季表現大突破的經歷對於雷霆來說是非常重要，「很多經驗只能透過比賽來獲取，所以我認為他們會愈來愈好。當然最關鍵的還是避免傷病出現，大家都必須保持健康。」

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