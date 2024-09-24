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NBA／少了K湯的勇士令人感慨 前勇士明星後衛：我心碎了

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森轉戰獨行俠，代表著勇士三巨頭、浪花兄弟的終結。 美聯社
湯普森轉戰獨行俠，代表著勇士三巨頭、浪花兄弟的終結。 美聯社

日前湯普森（Klay Thompson）宣布轉戰獨行俠，不僅宣告「浪花兄弟」正式拆夥，也讓無數勇士球迷嘆惋過往的豐功偉業。而前勇士後衛戴維斯（Baron Davis）受訪時也表示，湯普森轉隊讓他「心碎了」。

「這真令人難過，球迷們總是會希望看到他們聚在一起。」戴維斯說，「在聯盟裡，我們的目標是終身一隊。看著湯普森、柯瑞（Stephen Curry）還有格林（Draymond Green）他們從年輕打到老，真令人感慨。」戴維斯也表示，他期待勇士王朝的班底能有個像童話故事般的圓滿結局。

前勇士明星後衛戴維斯受訪表示自己「要心碎了。」 美聯社
前勇士明星後衛戴維斯受訪表示自己「要心碎了。」 美聯社

不過戴維斯也只是表達身為勇士支持者的看法，以商業的角度來看，這件事確實沒有問題，他強調自己「以球員利益為優先」，同時他也看好湯普森未來的表現：「我認為他可以在達拉斯得到很多先發機會，有強大的隊友輔佐，創造許多讓他出手的空檔。」

「勇士三巨頭」湯普森、柯瑞以及格林是NBA史上獲得最多榮譽的三巨頭之一，例行賽有著575場勝場，季後賽也有126場，且聯手奪下4枚冠軍戒。

Draymond Green Klay Thompson NBA Stephen Curry

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