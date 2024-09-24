NBA／熱火填補側翼簽下太陽棄將 合約可能非完全保障

根據《邁阿密先驅報》的報導，邁阿密熱火同意與6呎6吋的前鋒李特（Nassir Little）簽下一年合約；不過礙於薪資空間有限，李特的合約可能是部分保障甚至是未保障。

李特是在2019年以首輪25順位加入拓荒者，2023年隨著艾頓（Deandre Ayton）的交易案轉戰太陽，不過卻在今年休賽季遭裁掉。由於他合約還剩下3年2200萬美元，因此太陽採取7年攤提的方式，每年支付310萬美元。

李特被裁掉後，陸續前往塞爾蒂克、勇士、熱火和國王進行試訓，最終他選擇了熱火。其主要考量點或許也是跟熱火擅長挖掘二輪新秀和落選新秀的特色，加上史波史特拉（Erik Spoelstra）敢於用人的風格，李特也期盼能夠找到重新出發的機會；另一方面，熱火今夏走了側翼好手馬丁（Caleb Martin），也想尋找可以頂替的便宜價碼人選。

在李特加入之前，熱火團隊薪資距離豪華稅第二層硬上限門檻僅有160萬美元，如果李特是簽保障合約，年薪會超過200萬美元，消息人士透露，李特所簽訂的合約將會避免熱火觸發這個限制。