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NBA／公鹿遭批主力老化 安戴托昆波：我的隊友是一群野獸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
公鹿雖然集結多位球星，但已經連續兩年一輪遊。 路透社
公鹿雖然集結多位球星，但已經連續兩年一輪遊。 路透社

當安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在2021年率領公鹿贏得睽違50年的總冠軍後，很多人認為他在接下來的時間仍可能再次奪冠，然而球隊近3季先後面臨傷兵和戰力失調的問題，連續兩年都在首輪淘汰出局。

面對東區競爭態勢趨於嚴峻，外界對於公鹿能否重返顛峰，仍然處於一個問號，特別是主力陣容老化問題，似乎也將成為一大枷鎖。

對於這樣的疑問，安戴托昆波認為球隊確實年齡漸增，但無損於球隊打出高競技水準的比賽。「我們是在變老，我們也不再年輕了，但這並不意味著我們無法保持高水準的表現。你不能說，『我們老了，必須做出改變。』因為那群傢伙是野獸。」

公鹿新賽季預定的先發5人中，里拉德（Damian Lillard）今年10月將滿35歲，雙腳都動過手術的米道頓34歲，B.洛培茲（Brook Lopez）36歲，就連力拔山兮的安戴托昆波都會在年底邁向30歲大關。

另一方面，媒體也認為除了年齡外，擁有最好二人組的公鹿，其身邊副手戰力正在潰散中，倘若沒有年輕新血注入，補強運動能力的欠缺，密爾瓦基未來勢必得面臨拆除陣容進入重整，如此一來，才有可能在安戴托昆波的當打之年再一次衝擊總冠軍。2024-25年賽季對他們來說顯然格外重要。

礙於薪資空間限制，公鹿在今年休賽季動作相對有限，但仍先後補進了崔蘭特（Gary Trent Jr.）、普林斯（Taurean Prince）、萊特（Delon Wright）等好手，冀望能夠進一步強化陣容深度。

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