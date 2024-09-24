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NBA／暴龍跟上籃網退休卡特背號 15號球衣將高掛兩隊主場

聯合新聞網／ 綜合報導
卡特的15號將成為暴龍隊史第1個退休背號。 美聯社
卡特的15號將成為暴龍隊史第1個退休背號。 美聯社

上週籃網球團宣布，將在明年1月25日退休卡特（Vince Carter）的背號，而卡特的發跡地—多倫多暴龍是否將給予這位老將退休背號的禮遇而受到不小關注。今天外媒報導，暴龍決定跟進，也將高掛昔日人稱「加拿大航空」卡特的15號球衣。

籃網隊老闆蔡崇信日前發表聲明：「我們很高興向前籃網球員卡特致敬，他在球場內外為球隊做出了巨大貢獻。」球隊也將在1月25日的賽事中正式退休卡特的背號。而根據《TSN》記者李溫柏格（Josh Lewenberg）指出，暴龍將在11月2日的比賽進行背號退休儀式，且卡特為暴龍隊史上第一位獲得退休背號殊榮的選手。

不過李溫柏格也寫道，暴龍內部有部分聲音認為，38歲的羅瑞（Kyle Lowry）才應該是第一個球衣背號退休的暴龍球員，不過羅瑞預計將持續征戰賽場，邁入生涯第19個賽季，而卡特今年又進入名人堂，同時搭上暴龍成軍30週年紀念，或許可以收到很好的宣傳效果。

卡特生涯8次入選全明星，2次入選NBA最佳陣容，1999年年度最佳新秀和2000年灌籃大賽冠軍。卡特的22年的職業生涯和他所獲得的榮譽一樣令人印象深刻。他在22個球季中中打了 1,541 場比賽，在聯盟歷史上排名第3，僅次於賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與派瑞許（Robert Parish）。

NBA Vince Carter 暴龍 籃網

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