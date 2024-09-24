NBA／灰熊「成全」離隊 羅斯近日將宣布下一步

2011年獲得NBA年度MVP的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），傳出遭灰熊隊揮棄，且灰熊是「成全」羅斯，他也將在這周稍晚發布下一步的方向。

身為2008年選秀會「狀元」，羅斯大學就是在曼菲斯大學度過，他去年加入灰熊，原本和灰熊還有一年合約，但美媒《SNY.tv》報導，羅斯向灰熊提出離開的要求，之後將宣布新動向。

35歲的羅斯近年受傷勢所困，近3季出賽場次都不超過27場，且他的傷勢從膝蓋、大腿、腳踝到背都有，上季也僅出賽24場，場均表現是8分、3.3助攻。儘管出賽場次受限，羅斯仍被視為灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）的重要替補。

羅斯已經在NBA 15個賽季，不過他最燦爛的賽季集中在前3季，包括奪下年度MVP，之後兩邊膝蓋都遭遇十字韌帶撕裂傷勢，痊癒後又因半月板問題影響出賽和表現。儘管場上主宰力不如過往，羅斯仍深受球迷歡迎，在球隊中也能擔任休息室的領導者。

上季結束後，羅斯還曾表示會回到曼菲斯，但顯然在開季前改變主意；他的下一步是宣布退休或另有規劃，預計本周就會有答案。