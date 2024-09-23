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WNBA／王牌威爾森史上第2位全票MVP 克拉克得票第4高

中央社／ 綜合外電報導
打破聯盟單季得分紀錄的威爾森(中)全票獲選MVP。 法新社
打破聯盟單季得分紀錄的威爾森(中)全票獲選MVP。 法新社

拉斯維加斯王牌（Las Vegas Aces）超級中鋒威爾森（A'ja Wilson）今天獲選WNBA年度最有價值球員（MVP），是聯盟史上第2位全票當選。

路透社報導，2020年與2022年都獲頒MVP的威爾森，今年獲得全部67張的第1名選票，總分670分。先前唯一全票當選的是休斯頓彗星（Houston Comets）古柏（Cynthia Cooper），在1997年獲此殊榮。

威爾森生涯第3次獲得年度MVP。 法新社
威爾森生涯第3次獲得年度MVP。 法新社

明尼蘇達山貓（Minnesota Lynx）前鋒柯里爾（Napheesa Collier）467分排名第2，紐約自由人（NewYork Liberty）史都華（Breanna Stewart）295分排第3、印第安納狂熱（Indiana Fever）新秀克拉克（Caitlin Clark）130分排第4、康乃狄克太陽（Connecticut Sun）湯瑪斯（Alyssa Thomas）83分排第5。

評選小組由全美知名體育記者組成，第1名選票得10分，第2名7分，第3名5分，第4名3分，第5名1分。

威爾森生涯第3次獲得年度MVP。 法新社
威爾森生涯第3次獲得年度MVP。 法新社

威爾森加入名人堂成員史威普絲（Sheryl Swoopes，2000、2002、2005）以及萊絲莉（Lisa Leslie，2001、2004、2006）和傑克森（Lauren Jackson ，2003、2007、2010）之列，成為3度獲頒MVP的球員。

新秀克拉克在年度MVP票選高居第4。 法新社
新秀克拉克在年度MVP票選高居第4。 法新社

28歲的威爾森本季場均26.9分、阻攻2.6次，都是聯盟之冠，籃板11.9個和抄截1.8次刷新生涯新高。本季她還創下單季得分破千紀錄，是聯盟史上第一人。

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