WNBA／王牌威爾森史上第2位全票MVP 克拉克得票第4高

拉斯維加斯王牌（Las Vegas Aces）超級中鋒威爾森（A'ja Wilson）今天獲選WNBA年度最有價值球員（MVP），是聯盟史上第2位全票當選。

A'ja Wilson with her third MVP trophy 🏆 pic.twitter.com/TfxlvW7HJA — ESPN (@espn) 2024年9月23日

路透社報導，2020年與2022年都獲頒MVP的威爾森，今年獲得全部67張的第1名選票，總分670分。先前唯一全票當選的是休斯頓彗星（Houston Comets）古柏（Cynthia Cooper），在1997年獲此殊榮。

威爾森生涯第3次獲得年度MVP。 法新社

明尼蘇達山貓（Minnesota Lynx）前鋒柯里爾（Napheesa Collier）467分排名第2，紐約自由人（NewYork Liberty）史都華（Breanna Stewart）295分排第3、印第安納狂熱（Indiana Fever）新秀克拉克（Caitlin Clark）130分排第4、康乃狄克太陽（Connecticut Sun）湯瑪斯（Alyssa Thomas）83分排第5。

評選小組由全美知名體育記者組成，第1名選票得10分，第2名7分，第3名5分，第4名3分，第5名1分。

威爾森生涯第3次獲得年度MVP。 法新社

威爾森加入名人堂成員史威普絲（Sheryl Swoopes，2000、2002、2005）以及萊絲莉（Lisa Leslie，2001、2004、2006）和傑克森（Lauren Jackson ，2003、2007、2010）之列，成為3度獲頒MVP的球員。

新秀克拉克在年度MVP票選高居第4。 法新社

28歲的威爾森本季場均26.9分、阻攻2.6次，都是聯盟之冠，籃板11.9個和抄截1.8次刷新生涯新高。本季她還創下單季得分破千紀錄，是聯盟史上第一人。