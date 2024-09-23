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NBA／泰托姆奧運慘遭棄用 曝主帥馬祖拉親飛巴黎關心

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆(右)和主帥馬祖拉。 美聯社
泰托姆(右)和主帥馬祖拉。 美聯社

馬祖拉（Joe Mazzulla）在過36歲生日之前就率領塞爾蒂克奪下隊史第18座總冠軍，成為近56年來最年輕的冠軍教頭，其執教風格以及與球員之間的關係也受到外界肯定。

近日，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）就透露一個馬祖拉的暖心小故事，讓人感受到他對於旗下子弟兵的關心和投入。

塞爾蒂克冠軍成員中包括泰托姆（Jayson Tatum）、哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特（Derrick White）都在今年夏天代表美國隊出征巴黎奧運，不過相比兩位鐵衛，泰托姆顯然是消失在柯爾（Steve Kerr）的戰術體系中，慘遭冰凍的過程甚至成了各界熱議焦點。在美國隊笑納金牌5連霸的當下，泰托姆的辛酸也只能往肚裡吞。

西蒙斯在節目中提到，因為擔心泰托姆的感受，馬祖拉甚至還親自飛往巴黎探視，確保陣中大將沒事。「當泰托姆在奧運期間陷入掙扎時，馬祖拉特地飛到法國以確保他一切正常。他全身心投入到球隊之中，了解他的球員；馬祖拉從執教第一年到第2年的快速飛躍令人感到震驚，人們喜歡他。」

事實上，當先前泰托姆在總冠軍賽表現不如人意時，馬祖拉也是挺身捍衛，讚賞他能夠用各種不同方式去影響比賽勝負。

日前談到泰托姆的奧運之旅，馬祖拉表示：「如果說這是一個爭議，我希望泰托姆下個賽季能夠帶著最大動力回歸，無論他在這個夏天歷經過什麼。他取得很多成就，職業生涯也還很長，過程中他還會歷經很多起伏，他也很清楚這一點。無論情況為何，他的心態都不會變。」

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