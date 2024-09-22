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WNBA／超級新秀魅力無限！克拉克季後賽初登場 最低票價創紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
超級菜鳥克拉克魅力席捲全美。 法新社
超級菜鳥克拉克魅力席捲全美。 法新社

新秀年就狂寫多項紀錄的印第安納狂熱隊超級菜鳥克拉克（Caitlin Clark），以平均8.4次助攻拿下本季助攻王，更成為聯盟史上首位拿下助攻王，得分也排名在前10名的球員，且三分球命中數也創史上第2多。

在克拉克的強勢爆發之下，狂熱隊繼2016年再度闖進季後賽；為了一睹克拉克首次打季後賽的丰采，美國媒體報導，狂熱對第3種子康乃狄克太陽的首場比賽，最便宜門票已經飆升到133美元。甚至是比2023年總冠軍賽4場最便宜門票的總和還要多。

上季總冠軍賽拉斯維加斯王牌隊對陣紐約自由人隊的4場最便宜門票，分別是30美元、25美元、40美元、36美元。

而本季另外3個季後賽對戰組合的票價，首戰最便宜票價總和不過是106美元，基本上都比狂熱隊比賽門票少了一半價格，在在突顯克拉克的超人氣。

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