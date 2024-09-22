NBA／安比德加入5億美元俱樂部 詹姆斯、柯瑞都是前輩

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）剛和球隊完成3年達1億9290萬美元的頂薪續約，讓30歲的明星中鋒加入生涯薪資「5億美元俱樂部」，成為史上第5人，加入巴黎奧運美國隊友詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）行列。

安比德和76人完成續約後，2028-29年賽季結束時，生涯總薪資將累積到5.15億美元。

在安比德之前的「5億俱樂部」共有4人，分別是詹姆斯的5.84億、柯瑞的5.32億、喬治（Paul George）的5.19億，以及杜蘭特的5.08億。目前5人的總薪資都還未達5億美元，但在合約走完後都能達到驚人數字。

柯瑞今年8月才成為5億俱樂部第3人，他和勇士隊簽下1年6260萬美元的延長合約，若是他在2026到27年賽季後退休，這位4座NBA總冠軍得主在場內收入合計是5億3267萬美元；而在2022年，柯瑞被報導和運動品牌Under Armour簽下高達10億美元的終身合約，場外也賺飽飽。

NBA今年7月宣布迪士尼、美國國家廣播環球集團（NBC Universal）以及亞馬遜簽下為期11年、總價值760億美元的全新轉播合約，球員薪資近年也預期會持續提升，獨行俠隊球星唐西奇（Luka Dončić）、雷霆隊看板人物亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等都被看好加入5億美元俱樂部。