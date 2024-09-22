快訊

引發茶壺風暴...邱泰源昨爆總統致電罵他 賴清德今取消醫界晚宴行程

累積超過60毫米...北市這3處降雨驚人 全市已6起災情通報

豪雨炸！台鐵猴硐=三貂嶺因落石單線運轉 平溪線全區間停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／安比德加入5億美元俱樂部 詹姆斯、柯瑞都是前輩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安比德加入「5億俱樂部」。 美聯社
安比德加入「5億俱樂部」。 美聯社

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）剛和球隊完成3年達1億9290萬美元的頂薪續約，讓30歲的明星中鋒加入生涯薪資「5億美元俱樂部」，成為史上第5人，加入巴黎奧運美國隊友詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）行列。

安比德和76人完成續約後，2028-29年賽季結束時，生涯總薪資將累積到5.15億美元。

在安比德之前的「5億俱樂部」共有4人，分別是詹姆斯的5.84億、柯瑞的5.32億、喬治（Paul George）的5.19億，以及杜蘭特的5.08億。目前5人的總薪資都還未達5億美元，但在合約走完後都能達到驚人數字。

柯瑞今年8月才成為5億俱樂部第3人，他和勇士隊簽下1年6260萬美元的延長合約，若是他在2026到27年賽季後退休，這位4座NBA總冠軍得主在場內收入合計是5億3267萬美元；而在2022年，柯瑞被報導和運動品牌Under Armour簽下高達10億美元的終身合約，場外也賺飽飽。

NBA今年7月宣布迪士尼、美國國家廣播環球集團（NBC Universal）以及亞馬遜簽下為期11年、總價值760億美元的全新轉播合約，球員薪資近年也預期會持續提升，獨行俠隊球星唐西奇（Luka Dončić）、雷霆隊看板人物亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等都被看好加入5億美元俱樂部。

延伸閱讀

NBA／看柯瑞巴黎奧運表現 庫明加被激勵：想跟上腳步

NBA／詹姆斯不玩一對一單挑？里夫斯揭原因：不是真實籃球

NBA／生涯合約爽賺超過5億美元 安比德高喊：願終老費城

NBA／安比德提前續約成第5位5億男 76人就佔其中2位

相關新聞

NBA／看柯瑞巴黎奧運表現 庫明加被激勵：想跟上腳步

即將迎接第4個NBA賽季，勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）透露，這個夏天受到隊友柯瑞（Stephen C...

NBA／安比德加入5億美元俱樂部 詹姆斯、柯瑞都是前輩

76人隊當家球星安比德剛和球隊完成3年達1億9290萬美元的頂薪續約，讓30歲的明星中鋒加入生涯薪資「5億美元俱樂部」，...

NBA／上季46勝無緣季後賽 勇士主帥：西區競爭太激烈

金州勇士上個賽季在陣容面臨不小變動的情況下，包括主力湯普森（Klay Thompson）和維金斯（Andrew Wiggins）整體表現也呈現下滑狀態，導致球隊攻守戰力遭受考驗。雖然靠著柯瑞（Step

NBA／播報51年寫最長紀錄 91歲「太陽之聲」麥考伊離世

為太陽隊報播超過50年，有「太陽之聲」美聲的麥考伊（Al McCoy）沒能等到新球季開始，他的家屬今天發出公告，太陽也宣...

NBA／最暖教頭！德羅展談能陪伴重病父親關鍵：波總允許我這麼做

馬刺名教波波維奇（Gregg Popovich）以嚴格對待球員聞名，不過當子弟兵需要幫助或關心時他又會毫不吝嗇出手相挺，反差樣貌深受大眾喜愛。今年休賽季轉戰至國王的德羅展（DeMar DeRozan）

NBA／詹姆斯不玩一對一單挑？里夫斯揭原因：不是真實籃球

「一對一單挑」一直是籃球愛好者間喜聞樂見的環節，NBA球員也不例外，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）近期在受訪時也談到單挑話題，怎料他說史上最強球員之一詹姆斯（LeBron James）竟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。