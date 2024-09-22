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NBA／上季46勝無緣季後賽 勇士主帥：西區競爭太激烈

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士期盼能在新賽季重返季後賽。 路透社
勇士期盼能在新賽季重返季後賽。 路透社

金州勇士上個賽季在陣容面臨不小變動的情況下，包括主力湯普森（Klay Thompson）和維金斯（Andrew Wiggins）整體表現也呈現下滑狀態，導致球隊攻守戰力遭受考驗。雖然靠著柯瑞（Stephen Curry）的發揮和多位年輕小將的發揮，得以拿到較前一個賽季更多的46勝，不過最終仍是在附加賽倒下，無緣進入季後賽。

談到球隊上季表現，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）坦言單季46勝不算太差，無奈西區競爭實在太激烈。

「正常來說，能贏得46場比賽其實算是一個不錯的賽季，有可能會排在分區第5種子；但考量到西區整體實力，我們拿到46勝36敗只能排在第10名，最終也在附加賽輸球。西區競爭真的太激烈了。」柯爾說。

今年休賽季，勇士走了奪冠老臣湯普森和後場指揮官保羅（Chris Paul），陸續引進希爾德（Buddy Hield）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、安德森（Kyle Anderson）等，期盼能夠重新找回競爭力。

「從上季的失利中可以得到一個教訓是，我們仍然具有競爭力，有機會打出一個很棒的賽季。柯瑞和格林（Draymond Green）仍保持高水準的競技狀態；儘管我們不願失去湯普森，但我認為我們陣中的年輕小將已經做好承擔更吃重角色的準備。」柯爾說。

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