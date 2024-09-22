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NBA／播報51年寫最長紀錄 91歲「太陽之聲」麥考伊離世
為太陽隊播報超過50年，有「太陽之聲」美聲的麥考伊（Al McCoy）沒能等到新球季開始，他的家屬今天發出公告，太陽也宣布，麥考伊與世長辭，享耆壽91歲。
家屬公告中並沒提及麥考伊的離世原因，不過許多球星同表哀悼，前太陽球星巴克利（Charles Barkley）說：「這對太陽和太陽大家庭是難過的一天，麥考伊代表太陽的一切光明面，代表熱愛籃球的鳳凰城太陽和人民，我很開心也榮幸曾和AI共事，我也會思念他。」
1933年出生的麥考伊是NBA史上任職時間最長的播報員，他第一場播報是在1972年9月27日，「退休戰」是去年5月11日，曾參與太陽1976年、1993年和2021年打進總冠軍戰的旅程。
麥考伊是球隊「榮譽之戒」成員，2009年進入亞利桑那運動名人堂，2017年更獲得籃球名人堂頒發的媒體獎。
NBA主席習佛（Adam Silver）形容，麥考伊是「大師」級的人物，51個賽季來樹立起高標準，用專屬的方式為不同世代的球迷傳遞快樂，同時是NBA大家族中讓人敬愛的朋友，對麥考伊家人、朋友和整個太陽球團表示哀悼。
太陽球星布克（Devin Booker）也說，很榮幸職業生涯前8年都有麥考伊的聲音相伴，麥考伊進入名人堂更讓他明白「太陽之聲」的特別和才能，「我們會想念他，我也很高興我們會和鳳凰城的傳奇永遠連結著。」
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