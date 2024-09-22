NBA／看柯瑞巴黎奧運表現 庫明加被激勵：想跟上腳步

即將迎接第4個NBA賽季，勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）透露，這個夏天受到隊友柯瑞（Stephen Curry）今年巴黎奧運表現的激勵，讓他迎接「合約年」有更多想法。

NBA第一輪新秀合約通常是4年，2021年加入勇士的庫明加，新賽季將決定是否和勇士繼續合作關係，他上節目《The TK Show》時提到今年看巴黎奧運受到的啟發。

柯瑞已經36歲，今年巴黎奧運是他生涯首度參與五環殿堂，金牌戰他狂轟8記三分彈，助美國隊力退地主完成5連霸，「如果你看到NBA最年長之一的球員，在你的球隊上，仍然在那樣水平，你也會同樣被激勵。」庫明加表示，受到柯瑞激勵後，也會想跟隨他的腳步，相信整個球隊也如此，「這激勵了整個團隊來幫助他，我認為這會是今年大家的目標。」

庫明加透露能看到柯瑞、和隊友一起在球場、在柯瑞身邊就已充滿感恩，「看到他在這年紀做到這些事情，不可思議。」

庫明加是勇士極力栽培的「後柯瑞」時代球員，21歲的他透露加強了外線投射，相信在勇士能勝任小前鋒角色，成為一名「有競爭力的球員」。

勇士訓練營將從美國時間10月1日在夏威夷展開，庫明加說，迫不及待想和大家展現自己的進步，「在一切事情下功夫、更進步一時是我的功課，我感覺有外線後，我投籃更好了。」