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NBA／詹姆斯不玩一對一單挑？里夫斯揭原因：不是真實籃球

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人後衛里夫斯近期受訪時談到詹姆斯從不打單挑，因為他認為不是真實籃球。 路透社
湖人後衛里夫斯近期受訪時談到詹姆斯從不打單挑，因為他認為不是真實籃球。 路透社

「一對一單挑」一直是籃球愛好者間喜聞樂見的環節，NBA球員也不例外，湖人後衛里夫斯Austin Reaves）近期在受訪時也談到單挑話題，怎料他說史上最強球員之一詹姆斯LeBron James）竟「不打一對一」。

里夫斯近日受邀和Youtuber團體「BustaJack Golf」拍攝，當他們聊到單挑話題時，里夫斯說：「我會跟任何人打一對一，雖然不敢保證一定會贏，但我會找大家來單挑。詹姆斯我會問，但他不會接受，他認為一對一不是真實的籃球，其實我某種程度上也同意他的說法。」

詹姆斯雖然進攻能力強大，但他的高球商與全能身手同樣是最高水準，對這位準名人堂球星而言，籃球比賽應該要閱讀全場，並找到最佳進攻機會，而這些元素並不包含在一對一單挑中，因此他覺得這並不是誠實的籃球。

現年39歲的詹姆斯仍然活躍於聯盟中，不過身體素質隨著年紀仍略有退化，因此進攻方式也更加轉為團隊取向，轉戰至湖人後甚至出現單季場均助攻10次以上的成績。這也側面說明球員個人能力很重要，但進攻並不是籃球唯一的環節。

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